“입에 손 넣어 핏덩이 빼냈다” 트럭 깔려 ‘즉사 위기’ 딸 살려낸 최선규

사진=유튜브 ‘CGN’ 캡처

아나운서 출신 방송인 최선규가 과거 세 살배기 딸이 교통사고로 생사를 넘나들었던 순간을 떠올렸다.최선규는 10일 유튜브 채널 ‘CGN’에 공개된 영상에서 1992년 9월 26일을 인생에서 가장 잊을 수 없는 날로 꼽았다. 당시 그는 KBS에서 SBS 창사 멤버로 자리를 옮긴 뒤 생방송을 진행하던 중이었다. 방송을 마치고 스튜디오를 나서던 순간 후배 아나운서가 쪽지 한장을 건넸다. 쪽지에는 ‘딸 교통사고 생명 위독, 강남 성심병원 응급실’이라는 문구가 적혀 있었다.사고는 집 근처 골목길에서 발생했다. 그는 “후진하던 이삿짐 트럭이 3살 딸을 깔고 넘어간 뒤, 다시 앞으로 움직이면서 또다시 깔렸다”며 사고 상황을 전했다. 이어 “딸이 피를 많이 토했고 현장에서 즉사 판정을 받았다는 말까지 나왔다”고 덧붙였다. 사고 직후 아내가 트럭 바퀴 밑으로 직접 들어가 아이를 꺼낸 뒤 병원 응급실로 옮겼다.병원으로 향하는 길 역시 난관의 연속이었다. 여의도에서 대림동까지 이동해야 했지만, 영등포 로터리 인근 도로 공사로 차가 한 시간 가까이 꼼짝도 하지 않았다. 그는 “아버지로서 아무것도 할 수 없다는 무력감이 가장 괴로웠다”며 “그때의 공포가 10년 넘게 트라우마로 남았다”고 털어놨다.응급실에 도착했을 때 딸은 이미 하얀 천에 덮여 있었다. 그는 “딸을 안고 한참을 울었다”며 “그런데 품에 안고 있으니 아이 몸에서 미세한 온기가 느껴졌고, 조금씩 움직이기 시작했다. 그 순간 ‘우리 딸 안 죽었다. 살려달라’고 소리쳤다”고 당시를 회상했다.그는 “딸 목에 무언가 걸린 느낌이 들어 입에 손을 넣었더니 큰 핏덩이가 나왔고, 그 뒤로 호흡이 돌아왔다”고 말했다. 기적처럼 살아난 딸은 이후 중환자실로 옮겨졌고, 세 살부터 다섯 살까지 2년 동안 병원에서 치료와 재활을 이어갔다.이후 최선규는 사고 후유증에 시달리는 딸을 위해 가족을 캐나다로 보냈고 20년간 기러기 아빠 생활을 택했다. 다행히 딸은 후유증을 모두 극복해 현재는 캐나다 항공사 지상직 승무원으로 근무하고 있는 것으로 알려졌다.온라인뉴스부