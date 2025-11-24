logo
살 못 빼도 행복♥…이장우 결혼식, 호두과자 든 신부 ‘눈길’

입력 2025 11 24 07:33 수정 2025 11 24 07:33
인스타그램 부창제과
인스타그램 부창제과


배우 이장우(39)와 조혜원(31)이 올린 결혼식이 색다른 ‘부케’로도 화제를 모았다.

두 사람은 23일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 결혼식을 올리고 부부가 됐다. 이장우는 예능 활동 일정으로 결혼식을 1년 미뤘고, 이날 가족·지인들의 축하 속에 웨딩마치를 울렸다.

이날 신부 조혜원은 홀터넥 실크 드레스에 짧은 단발머리, 롱 베일을 매치해 우아한 분위기를 연출했다. 본식에서는 화사한 색감의 부케를 들었지만, 이후 단체사진 촬영에서는 ‘호두과자 부케’가 등장해 눈길을 끌었다.

해당 부케는 이장우가 기획에 참여한 호두과자 브랜드가 제작한 것으로 알려졌다. 브랜드 측은 “옛날부터 귀한 손님에게 내던 재료인 ‘호두’는 자손번창과 가문의 번영을 상징한다”며 “두 사람의 앞날에 행복과 번영이 함께하길 바란다”고 전했다.

결혼식 답례품 역시 이 브랜드의 호두과자였다. 배우 이주승 등 하객들은 답례품 인증샷을 올리며 ‘사업가’로도 활동 중인 이장우의 센스를 언급하기도 했다.

이날 사회는 웹툰작가 겸 방송인 기안84가 맡았고, 주례는 전현무가 했다. 축가는 이장우의 사촌형 환희와 뮤지컬배우 한지상, 민우혁이 맡아 두 사람의 결혼을 축복했다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
