김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

김우빈-신민아. 지오다노 제공

배우 김우빈이 결혼 발표 이틀 만에 예능에서 ‘복권 당첨’을 외치며 뜻밖의 행운을 맞았다. 김우빈은 배우 신민아와 오는 12월 20일 비공개 결혼식을 올린다. 두 사람은 오랜 연애 끝에 “서로의 동반자가 되기로 약속했다”며 결혼 소식을 전했다.지난 21일 방송된 tvN ‘콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방’ 6회에서는 김우빈, 이광수, 도경수가 특별경비 품의서를 재작성하기 위해 고군분투하는 모습이 그려졌다.세 사람은 탐방비를 아끼려 패스트푸드점에 들렀고, 김우빈이 자리를 비운 사이 이광수와 도경수는 신메뉴 유혹에 못 이겨 몰래 추가 주문을 시도했다. 그러나 김우빈이 나타나자 도경수는 김우빈의 지갑을 이광수에게 넘겼고, 결국 김우빈이 말없이 결제를 대신해 웃음을 자아냈다.이후 본사 대표에게서 도착한 ‘특별경비 반려 메일’을 확인한 탐방단은 혼란에 빠졌다. 공문서 기본 형식조차 지켜지지 않았다는 대표의 날선 피드백에 이광수는 “아 미치겠다 진짜”라며 당황했고, 세 사람은 다시 품의서를 정리하며 고군분투했다.멕시코에서의 여정도 이어졌다. 탐방단은 리오 라가르토스에서 야생 동물들을 가까이에서 관찰하며 새로운 경험을 쌓았다. 악어를 보고 질겁하는 이광수의 반응은 또 한 번 큰 웃음을 줬다. 이후 플라야 델 카르멘에서 깔끔한 숙소를 만나 안도한 이들은 고래상어 투어를 앞두고 기대감을 높였다.그런 가운데 김우빈은 식사 중 갑자기 “소비쿠폰 11개 받았다”고 외치며 들뜬 모습을 보였다. 이어 “32원짜리도 있다”고 말하자 이광수는 “봐라, 베풀면 또 돌아오는 거다”라며 환호했고 ‘소소한 복권 당첨’ 같은 순간이 방송의 웃음 포인트가 됐다.뉴스24