logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“딸이 중학생” 아이키, 탄탄 복근·초미니 팬츠 ‘과감한 패션’

입력 2026 02 10 17:37 수정 2026 02 10 17:37
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=아이키 인스타그램 캡처
사진=아이키 인스타그램 캡처


댄서 아이키가 탄탄한 복근과 과감한 패션을 선보였다.

아이키는 10일 자신의 인스타그램 스토리에 검은색 의상을 입은 사진을 올렸다.

사진 속 그는 초미니 팬츠에 검은 스타킹, 복근을 노출한 민소매 상의에 스냅백을 쓰고 댄서다운 힙한 패션을 선보였다. 예비 중학생 딸을 둔 엄마라는 사실이 무색할 정도로 탄탄하고 건강미 넘치는 몸매와 스타일링이 눈길을 끌었다.

아이키는 미국 NBC 댄스 오디션 프로그램 ‘월드 오브 댄스(World Of Dance)’ 시즌3에서 전체 4위에 오르며 세계적인 존재감을 알린 댄서다. 이후 엠넷 ‘스트릿 우먼 파이터’에 출연해 밝은 에너지와 춤 실력으로 인기를 끌었다. 이후 여러 방송 프로그램에 출연하며 대중적 인지도를 쌓았다.

지난해에는 뮤지컬 ‘프리다’에 출연하며 댄서에서 뮤지컬 배우로 새로운 도전을 펼치기도 했다. 이 작품에서 아이키는 무대에서 안무와 연기를 동시에 소화하며 또 다른 가능성을 보여줬다.

온라인뉴스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
아이키가 ‘월드 오브 댄스’ 시즌3에서 기록한 성과는?
TodayBest

  1. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    thumbnail - 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  2. 권혁수 맞아? 12kg 감량 후 등장…“방귀 냄새도 안 난다”

    thumbnail - 권혁수 맞아? 12kg 감량 후 등장…“방귀 냄새도 안 난다”

  3. ‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다

    thumbnail - ‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다

  4. 2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다

    thumbnail - 2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다

  5. 대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”

    thumbnail - 대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”

  6. 2026년 2월 10일

    thumbnail - 2026년 2월 10일
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved