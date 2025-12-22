logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘함은정♥’ 김병우 감독, 아내 영화 평가 질문에 머뭇한 이유

입력 2025 12 22 14:12 수정 2025 12 22 14:12
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=함은정 SNS 캡처, 넷플릭스 제공
사진=함은정 SNS 캡처, 넷플릭스 제공


‘대홍수’ 김병우 감독이 아내 함은정과 결혼 기사가 나간 후 주변에서 놀라워했다며 후일담을 전했다.

김병우 감독은 22일 오전 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 진행된 영화 ‘대홍수’(감독 김병우) 관련 뉴스1과의 인터뷰에서 영화를 본 함은정의 반응에 관해 묻자 “재밌다고 한다, 재미없다고 하기 힘드니까”라고 말했다.

이어 “부부지간에 재미없으면 재미없다고 말 안 하지 않을까? 모르겠다”라고 덧붙였다.

함은정과는 외국어 더빙으로 함께 ‘대홍수’를 봤다. 김 감독은 “연애 기간에 일 얘기는 전혀 안 했다”고 말했다. 또한 ‘대홍수’ 공개 전 함은정과 결혼 기사가 나왔던 것에 대해서는 “언젠가는 받아들여야 하는 상황이라 생각했다, 그 시기에 두 사람 다 바쁜 시기여서 어영부영 넘어갔다, 주변 사람들은 많이 놀라셨다”고 밝혔다.

‘대홍수’는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터다.

김병우 감독은 그간 ‘전지적 독자 시점’(2025) ‘PMC: 더 벙커’(2018) ‘더 테러 라이브’(2013) 등 스펙터클은 장르의 작품들을 연출해 왔다. 김 감독은 지난 11월 30일 서울 한 호텔에서 걸그룹 티아라 출신 함은정과 결혼식을 올렸다.

한편 ‘대홍수’는 지난 19일 넷플릭스에서 공개됐다.

뉴스1
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김병우 감독과 함은정의 결혼식은 언제 열렸나?
TodayBest

  1. “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

    thumbnail - “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

  2. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    thumbnail - 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  3. 기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

    thumbnail - 기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

  4. 야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”

    thumbnail - 야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”

  5. “삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다

    thumbnail - “삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다

  6. “비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다

    thumbnail - “비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved