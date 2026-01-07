logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

올해 운세가 가장 궁금한 스타, 6위 박나래, 4위 김수현…1위는?

입력 2026 01 07 14:06 수정 2026 01 07 14:06
기사 소리로 듣기
다시듣기
장원영. 뉴스1
장원영. 뉴스1


커뮤니티 포털사이트 디시인사이드가 지난 12월 29일부터 1월 4일까지 7일간 실시한 ‘2026년 사주나 운세가 제일 궁금한 스타는?’ 투표 결과를 발표했다.

총투표수 8761표 중 1097표(13%)를 획득한 장원영은 투표에서 1위를 차지했다. 장원영은 걸그룹 아이브(IVE)의 핵심 멤버로, 압도적인 비주얼과 재능을 겸비해 이른바 ‘천상 아이돌’로 불린다.

앞서 타로점 등에서도 타고난 운세를 입증하며 화제를 모았던 장원영은 특유의 ‘럭키비키’ 긍정 에너지로 2026년에도 변함없는 대세 행보를 이어갈 것으로 기대받고 있다.

2위는 972표(12%)를 얻은 ‘대한민국 캡틴’ 손흥민이 차지했다. 최근 영국 토트넘 홋스퍼를 떠나 미국 LAFC로 전격 이적한 손흥민은 미국 진출 직후 12경기에서 13골이라는 경이로운 득점력을 과시하며 제2의 전성기를 누리고 있다.

3위에는 879표(11%)를 받은 ‘국민 MC’ 유재석이 이름을 올렸다. 유재석은 지난해 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 생애 21번째 대상을 거머쥐며 전무후무한 기록을 세운 바 있다. 매년 방송을 통해 신년 운세를 투명하게 공개해 온 그는 2026년에도 긍정적인 운이 가득하길 바라는 팬들의 응원이 쏟아지고 있다.

사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처, 뉴스1
사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처, 뉴스1


이 밖에도 한류 스타 김수현이 4위, 요식업계의 대부 백종원이 5위, 예능 대세 박나래가 6위에 이름을 올리며 지난해 여러 이슈로 대중의 시선을 끌었던 스타들에 대한 대중의 뜨거운 관심도 입증됐다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이 투표에서 1위를 차지한 스타는 누구인가?
TodayBest

  1. ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

    thumbnail - ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

  2. 장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

    thumbnail - 장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

  3. “나 망해서 좋아 죽겠지?”…이수진, 치과 폐업 후 무슨 일 있었나

    thumbnail - “나 망해서 좋아 죽겠지?”…이수진, 치과 폐업 후 무슨 일 있었나

  4. “잠자리 거부하는 남편, 밤마다 AI랑 19금 대화…이혼 사유 될까요?”

    thumbnail - “잠자리 거부하는 남편, 밤마다 AI랑 19금 대화…이혼 사유 될까요?”

  5. “남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격

    thumbnail - “남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격

  6. “격투기 하듯 무차별 폭행” 日 발칵 뒤집은 ‘고교 학폭’ 영상…신상 털렸다

    thumbnail - “격투기 하듯 무차별 폭행” 日 발칵 뒤집은 ‘고교 학폭’ 영상…신상 털렸다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved