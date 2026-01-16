카리나, 밀라노 출국길…‘AI 비주얼’로 등장

그룹 에스파의 멤버 카리나가 ‘AI 미모’를 뽐내며 공항 내 시선을 싹쓸이했다.카리나는 이탈리아 밀라노에서 열리는 패션위크 일정을 소화하기 위해 16일 오전 인천국제공항을 통해 출국했다. 출국장에 모습을 드러낸 그는 런웨이를 방불케 하는 완벽한 스타일링과 압도적인 비주얼로 등장했다.이날 카리나의 패션 포인트는 ‘세련된 프레피 룩’이었다. 그는 우아한 곡선이 돋보이는 긴 웨이브 헤어스타일에 클래식한 그레이 체크 재킷을 걸쳐 이지적인 매력을 발산했다. 여기에 무릎까지 내려오는 단정한 플리츠 스커트를 매치해 트렌디한 감각의 공항 패션을 완성했다.특히 조명 없이도 빛나는 무결점 피부와 또렷한 이목구비가 감탄을 자아냈다.한편 카리나는 최근 넷플릭스 일일 예능 프로그램 ‘장도바리바리’에 출연해 솔직하고 털털한 입담을 뽐냈다. 그는 본업인 가수와 더불어 예능에서 활약하며 글로벌 아이돌로 활발하게 활동 중이다.온라인뉴스