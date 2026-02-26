“젊은 여성이 복도 사각지대에 대변”…CCTV 공개에 ‘갑론을박’ [포착]

서울 강서구 한 빌딩 복도에 대변보고 달아나

“몰상식” 비난…“참을 수 없는 상황” 옹호도

서울 강서구 등촌동의 한 빌딩 복도에서 젊은 여성이 대변을 보고 달아나는 CCTV 캡처 사진이 공개됐다. 보배드림 캡처

지난해 11월 10일 오후 경복궁 돌담길 아래에서 용변 본 남성이 경찰의 제지를 받았다. 서경덕 서울여대 교수는 해당 남성이 70대 중국인 관광객이라고 밝혔다. SNS 캡처

서울 강서구 등촌동의 한 빌딩 복도에서 젊은 여성이 대변을 보고 달아났다는 내용과 함께 당시 사진이 공개돼 온라인에서 갑론을박이 벌어졌다.25일 한 온라인 커뮤니티 게시판에는 ‘젊은 여성이 복도에 대변’이라는 제목의 글이 올라왔다.글쓴이 A씨는 “2월 18일 오후 11시 10분쯤 젊은 여성이 서울 등촌동 한 빌딩 1층 CCTV 사각지대에서 대변을 보고 택시를 타고 떠났다”고 밝혔다.그는 영상 속 여성을 향해 “해당 행동에 대해 책임 있는 대응을 바란다”면서 “자수 시 추가 행동은 하지 않겠다”고 덧붙였다.이와 함께 A씨는 바닥에 대변이 묻어 있는 모습과 건물 CCTV에 포착된 여성의 모습 등 여러 장의 사진을 공개했다. 모자이크 처리로 여성의 얼굴이 드러나지는 않았다.이를 접한 누리꾼들은 “아무리 급해도 사람들이 다니는 복도에 볼일을 보는 것은 몰상식한 행동이다”, “참을 수 없는 상황이었다고 해도 사후 처리는 확실히 했어야지” 등 여성의 행동을 비난했다.반면 “얼마나 괴로웠을지 이해가 간다”, “고통이 창피함을 이기는 순간이다”, “무분별한 추측과 혐오 표현은 지양해야 한다”, “과도한 신상 공개는 옳지 않다” 등의 의견도 있었다. 또한 “급한데 상가 화장실이 잠겨 있으면 난감하다”, “야간에 개방 화장실이 부족한 게 문제” 등의 지적도 나왔다.한편 지난해 12월에는 술에 취한 외국인 남성이 서울 마포구의 한 술집에 무단침입해 곳곳에 대변을 남겨 신고를 당한 바 있다.앞서 지난 11월에는 서울 경복궁 북문 신무문 돌담 아래에서 70대 중국인 남성이 배변을 보다 적발됐다. 경찰은 당시 용변을 본 남성에게 범칙금 5만원을 부과한 것으로 알려졌다.경범죄 처벌법에 따르면 길, 공원 등 여러 사람이 모이거나 다니는 곳에서 대소변을 보면 10만원 이하의 벌금형 등에 처한다.이보희 기자