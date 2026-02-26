logo
수지, 따라하고 싶은 ‘청순 상큼’ 데님 스타일링 화보

강경민 기자
입력 2026 02 26 15:50 수정 2026 02 26 15:50
사진=게스(GEUSS)
사진=게스(GEUSS)


가수 겸 배우 수지가 청량한 데님 스타일을 선보였다.

패션 브랜드 게스(GUESS)는 수지와 함께한 ‘2026 스프링 데님 캠페인’ 화보를 공개했다.

화보 속 수지는 화이트 티셔츠에 부츠컷 데님을 매치한 클래식한 조합부터 데님 원피스, 반바지 데님룩, 허리에 데님 상의를 두른 테토미 넘치는 룩까지 폭넓은 스타일을 소화했다. 과한 액세서리 대신 미니멀한 스타일링을 택해 데님 소재 자체의 질감과 핏을 강조했다.

이번 캠페인은 ‘일상 속 데님’을 콘셉트로 특정한 연출보다는 편안한 분위기를 담아냈다.

사진=게스(GEUSS)
사진=게스(GEUSS)


사진=게스(GEUSS)
사진=게스(GEUSS)


한편 수지는 올해 공개 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘현혹’에 출연한다. 작품은 세상과 단절된 채 살아가는 매혹적인 여인 송정화의 초상화를 의뢰받은 화가 이호가 그의 비밀에 점차 다가가면서 벌어지는 이야기를 그린다. 수지는 극 중 송정화 역을 맡았다.

강경민 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
