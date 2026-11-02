티아라 소연 “곧 아들 태어나”…조유민과 결혼 4년 만에 임신

티아라 소연 인스타그램

그룹 티아라 출신 소연이 축구선수 조유민과 결혼 4년 만에 첫아이를 임신했다.소연은 지난 1일 인스타그램을 통해 “네 번째 결혼기념일에 감사하고 소중한 기쁜 소식을 전하려고 한다. 곧 저희의 아기가 태어난다”며 임신 소식을 알렸다.이어 “사실 저 뒤뚱뒤뚱 배뚠뚠이 생활 중”이라며 태아의 입체 초음파 사진과 볼록해진 배를 공개했다. 소연은 ‘아들맘’ ‘양띠맘’ 등의 해시태그를 덧붙여 태어날 아이가 아들임을 밝혔다.소연은 남편 조유민이 선수 생활 중 부상을 겪으며 힘든 시간을 보내던 가운데 임신 소식을 접했다고 전했다.그는 “결혼 직후 남편의 꿈이었던 첫 번째 월드컵을 마치고 두 번째 월드컵을 향해 4년을 달려왔다”며 “2026 북중미 월드컵 최종 명단에 오르며 또 한 번 꿈을 이루었다는 기쁨을 누리기 직전, 미국에서 치러진 본선 첫 경기에서 부상을 당해 모든 것을 뒤로하고 혼자 돌아와야 했다”고 회상했다.그러면서 “선수로서 남편 인생의 가장 큰 시련을 함께 이겨내던 중 정말 생각지도 못한 날에 소중한 생명을 선물받았다”며 “기적이었다고 생각한다”고 밝혔다.소연은 “아기의 존재를 알게 된 날부터 저도 남편도 하루하루 감사하며 뱃속 아이와 즐겁게 지내고 있다”며 “앞으로 착하고 성실한 남편과 남편을 꼭 닮았을 우리 아기, 반려견들과 함께 늘 감사하며 살아가겠다”고 덧붙였다.한편 소연은 2009년 티아라로 데뷔해 ‘보핍보핍’ ‘롤리폴리’ 등의 히트곡으로 사랑받았다. 2017년 팀을 탈퇴했으며, 2022년 9세 연하의 축구선수 조유민과 결혼했다.온라인뉴스부