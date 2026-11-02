김다현에 “아가씨” “여자애”…심수봉 “반성·회개 시간 가졌다” 재차 사과

왼쪽부터 가수 심수봉, 김다현. 에스비기획·현컴퍼니 제공

가수 심수봉(71)이 한 지역 행사에서 후배 가수 김다현(17)을 공개 저격했다는 논란에 대해 재차 고개를 숙였다.2일 소속사 에스비기획에 따르면 심수봉은 지난달 31일 강원 원주시 백운아트홀에서 열린 전국투어에서 “모두 본인이 부족하고 모자라서 비롯된 해서는 안 될 말이었다”며 “그동안 반성과 회개의 시간을 가졌고, 앞으로도 계속 그런 자세로 살겠다”고 말했다.앞서 심수봉은 지난 9월 한 지역 트로트 축제에서 김다현의 노래 실력을 공개 저격했다는 논란에 휩싸였다.당시 김다현의 다음 순서로 무대에 오른 심수봉은 관객들을 향해 “저 앞에 노래 부른 여자애가 머리를 어지럽게 만들었다. 젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 아가씨인 것 같다”며 “노래를 들으면서 제가 힘이 너무 들었다”고 발언했다.그러면서 “제 앞에 ‘저 선수’(김다현을 지칭)를 내보내지 말아 달라”며 “노래라는 것은 그렇게 함부로 하는 게 아니다. 인생 경험도 해보고, 고생도 해봐야 한다. 이렇게 찾아오신 분들을 위로해 주는 음악은 그렇게 쉬운 게 아니다”라고 꼬집었다.이후 ‘까마득한 후배를 향한 발언으로는 지나치다’는 지적이 잇따르자 심수봉은 결국 소속사를 통해 “말 그대로 실언했다”며 공식 사과했다.이번 원주 콘서트는 이 같은 ‘실언 논란’ 이후 심수봉의 첫 공식 무대였다.심수봉은 이 자리에서 김다현을 향해 “많이 힘들었겠지만 마음을 잘 추슬러서 훌륭한 음악인으로 성장해 가기를 바란다”고 전했다.또 “무엇보다 이런 상황에서도 콘서트를 찾아준 관객과 팬들의 깊은 사랑을 가슴에 두고 오래오래 간직하겠다”고 했다.윤예림 기자