[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 6월 21일 일요일(음력 5월 6일, 병인일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

여름의 열기가 점차 짙어지는 6월 21일 일요일입니다. 오늘 하루는 숲속을 호령하는 붉은 호랑이처럼, 당신의 일상에 뜨거운 열정과 눈부신 활력이 가득하기를 기원합니다.2026년 6월 21일 일요일(음력 5월 6일, 병인일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘붉은 호랑이(병인)’의 날입니다. 밝게 빛나는 태양(병화)이 울창한 숲속의 큰 나무(인목)를 환하게 비추는 형상입니다. 나무가 불을 살려주는 목생화(木生火)의 기운이 뻗어 나가며, 에너지가 솟구치고 매사에 자신감이 충만한 하루입니다. 주말을 맞아 활동적인 야외 일정을 소화하거나 밀린 취미 생활에 몰입하기 아주 좋습니다. 다만 열정이 너무 거세지면 주변 사람과 감정적으로 부딪힐 수 있으니, 넘치는 에너지를 유연하고 둥글게 통제하는 여유가 필요합니다.● 쥐띠 (자)물(쥐)과 불(태양)이 만나 묘한 긴장감이 생길 수 있습니다. 완벽하게 세운 주말 계획이 틀어지더라도 당황하지 말고, 흐르는 물처럼 자연스럽게 대안을 찾아 즐기는 여유가 필요합니다.1948년생: 아랫사람이나 자녀에게 다정한 격려를 건네면 집안에 존경과 훈훈한 평화가 따릅니다.1960년생: 섣부른 외출보다는 집에서 따뜻한 차를 마시며 미뤄둔 책을 읽는 것이 최고의 힐링입니다.1972년생: 중학교 2학년 아들과 밥상머리 대화를 나누며 다정한 주말을 보냅니다. 주변에 자녀를 이야기할 일이 있다면 뭉뚱그리기보다 “제 아들입니다”라고 명확하고 자랑스럽게 표현해 주면 유대감이 훨씬 깊어집니다.1984년생: 번뜩이는 아이디어가 떠오릅니다. 잊지 않게 메모해 두면 다음 주 훌륭한 업무 자산이 됩니다.1996년생: 매력이 넘치고 센스가 돋보이는 날입니다. 호감 가는 이성에게 가볍게 안부 연락을 해보세요.● 소띠 (축)강한 나무(호랑이)가 흙(소)에 튼튼하게 뿌리를 내리는 형국이라 다소 심리적인 압박감을 느낄 수 있습니다. 남들에게 휘둘리기보다는 차분하게 내실을 다지고 온전히 휴식하는 것이 좋습니다.1949년생: 피로가 쉽게 누적될 수 있으니 무리한 약속은 취소하고 집에서 푹 쉬는 것이 낫습니다.1961년생: 뜻밖의 유익한 정보를 얻거나 쏠쏠한 금전적인 이득을 볼 수 있는 즐거운 길일입니다.1973년생: AI 저널리즘 등 대학원 과제나 평소 연구하던 분야에 깊이 몰두하면, 외부의 방해 없이 복잡한 이론도 명쾌하게 풀리는 지적 쾌감을 맛봅니다.1985년생: 묵묵히 내 할 일만 완벽하게 해내면 주변 사람들에게 든든하다는 굳건한 신뢰를 얻습니다.1997년생: 시끌벅적한 모임보다는 소수의 친한 친구들과 깊은 속마음을 나누는 것이 훨씬 유익합니다.● 호랑이띠 (인)자신의 날을 만나 태양의 기운까지 덧입으니 에너지가 하늘을 찌릅니다. 가만히 있기보다 밖으로 나가 활발하게 땀을 흘릴수록 일주일의 묵은 스트레스가 완벽하게 날아갑니다.1950년생: 반가운 지인을 만나 회포를 풀거나 즐거운 소식을 들어 하루 종일 웃음꽃이 핍니다.1962년생: 꼬였던 문제가 귀인의 도움으로 술술 풀리고 마음의 무거운 짐을 시원하게 내려놓습니다.1974년생: 체력과 컨디션이 최상입니다. 다가올 하프 마라톤을 기약하며 장거리 러닝으로 시원하게 땀방울을 쏟아내고 뇌를 상쾌하게 환기시키세요.1986년생: 활동적으로 움직일수록 재물운과 명예운이 상승하니 주저하지 말고 당당하게 즐기세요.1998년생: 새로운 도전을 시작하기에 더없이 좋은 타이밍입니다. 젊음의 패기를 마음껏 발산하세요.● 토끼띠 (묘)호랑이와 토끼가 숲에서 어울리듯 동료들이나 지인들과 훌륭한 시너지를 냅니다. 창의적인 감수성이 폭발하는 날이니, 번뜩이는 아이디어로 주말 모임의 분위기를 화기애애하게 주도합니다.1951년생: 마음이 한없이 편안하고 지긋지긋하던 근심 걱정이 눈 녹듯 시원하게 사라집니다.1963년생: 남의 일에 섣불리 오지랖을 부리기보다 자신의 내실과 휴식을 챙기는 것이 뒤탈이 없습니다.1975년생: 비디오 디지털 센터의 다음 기획이나 부서의 팀워크를 다질 새롭고 유연한 조직 문화 아이디어가 떠오릅니다.1987년생: 연인이나 배우자와 사소한 자존심 싸움이 생길 수 있습니다. 무조건 둥글게 먼저 양보하세요.1999년생: 주말의 충동구매 욕구가 강해집니다. 외출 시 지갑 관리에 각별히 신경 써야 후회가 남지 않습니다.● 용띠 (진)태양(불)이 단단한 대지(용)를 따뜻하게 데워주는 아주 긍정적인 길일입니다. 거시적인 안목이 생기고 통찰력이 번뜩여 다가올 한 주의 큼직한 계획을 세우기에 더없이 훌륭합니다.1952년생: 대인관계가 유독 빛을 발합니다. 모임의 든든한 리더로서 사람들을 이끌며 존경을 받습니다.1964년생: 재물운과 문서운이 크게 상승합니다. 쏠쏠한 수익이나 기분 좋은 제안이 들어와 마음이 넉넉해집니다.1976년생: 코스피와 비트코인 등 거시적인 경제 흐름을 여유롭게 분석하며, 다가올 다음 주의 투자 전략을 세우기에 예리한 통찰력이 번뜩입니다.1988년생: 중요한 선택을 해야 한다면 당신의 직감을 믿으세요. 과감한 결정이 큰 성공으로 이어집니다.2000년생: 인기가 많아지고 주변의 호감을 독차지합니다. 새로운 인연을 맺기에 더없이 신나는 날입니다.● 뱀띠 (사)호랑이와 뱀은 서로 미묘하게 신경을 긁고 예민해지는 관계(인사형살)입니다. 의욕은 앞서지만 예기치 못한 구설수나 잔실수가 생길 수 있으니, 무리한 야외 활동보다는 차분한 관망이 필요합니다.1953년생: 컨디션 조절에 유의하고 무리한 외출보다는 따뜻한 차 한 잔과 함께 마음의 여유를 챙기세요.1965년생: 뜻밖의 소소한 횡재수나 기분 좋은 선물이 들어올 수 있습니다. 감사한 마음으로 하루를 누리세요.1977년생: 주말에도 필드에 나가지 못해 뻐근하다면, 억지로 스윙 연습을 하기보다 소파에 기대어 KLPGA 하이라이트를 보며 시뮬레이션하는 편이 낫습니다.1989년생: 연인과 다정한 대화를 나누며 사랑을 다시 한번 깊게 확인합니다. 로맨틱한 주말을 계획해 보세요.2001년생: 미뤄둔 과제나 목표를 스무스하게 달성합니다. 자신감을 가지고 당당하게 행동하세요.● 말띠 (오)호랑이와 말은 눈빛만 봐도 척척 맞는 완벽한 환상의 짝꿍(삼합)입니다. 에너지가 찰랑찰랑 넘치고 사교성이 극대화되어, 사람들과 유쾌하게 어울리며 긍정적인 에너지를 듬뿍 주고받습니다.1954년생: 혈압이 오르지 않도록 마음을 편안히 먹고, 사소한 일에 불같이 화내는 것을 무조건 피하세요.1966년생: 섣부른 투자나 예상치 못한 지출이 생길 수 있으니 지갑을 단단히 갈무리해야 합니다.1978년생: 차기 플랫폼 전략이나 생성형 AI 활용 방안에 대한 획기적인 통찰력이 떠오릅니다. 주말의 여유가 오히려 뇌를 깨워줍니다.1990년생: 홧김에 내뱉은 말이 소중한 사람에게 깊은 비수가 됩니다. 무조건 입술을 꽉 깨물고 참으세요.2002년생: 친한 친구와 말다툼으로 얼굴을 붉힐 수 있는 위기가 옵니다. 말을 몹시 아끼고 일찍 귀가하세요.● 양띠 (미)불이 흙을 따뜻하게 생해주는 상생의 날입니다. 주말의 일정이 무척 순조로우며, 그동안 묵묵히 베푼 배려가 주변 사람들에게 깊은 신뢰와 훈훈한 평판으로 돌아오는 기분 좋은 하루입니다.1955년생: 가족이나 지인에게 묘한 서운함을 느껴도 절대 내색하지 마세요. 그저 피곤해서 드는 기분 탓입니다.1967년생: 굳게 믿었던 지인에게 실망할 수 있으니 타인에 대한 기대치를 오늘은 확 낮추는 것이 편안합니다.1979년생: 보도자료나 기획안을 최종적으로 머릿속에서 점검할 때, 원본에 없던 임의의 날짜가 추가되지 않도록 마지막까지 팩트 검증을 철저히 하세요.1991년생: 연인에게 과도하게 집착하면 오히려 무섭게 멀어집니다. 넉넉한 믿음과 배려가 필요한 날입니다.2003년생: 마음이 붕 뜰 수 있으니 복잡한 생각은 접어두고 가벼운 산책으로 뇌를 환기시키세요.● 원숭이띠 (신)오늘은 호랑이와 원숭이가 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 쇠붙이와 나무가 부딪히듯 감정의 마찰이나 예상치 못한 일정 변경이 잦으니, 납작 엎드려 방어적인 태도를 취해야 합니다.1956년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 귀인의 도움으로 시원하게 해결되어 마음이 홀가분합니다.1968년생: 외출 시 뜻밖의 교통 정체나 돌발 상황을 맞을 수 있으니 일정을 여유롭게 짜고 플랜 B를 꼭 준비하세요.1969년생: ‘그날의 사건’ 등 내러티브 대본 점검 시, 김 씨를 식당 주인이 아닌 이웃으로 정확하게 교정해 내는 등 예리한 팩트 체크가 실수를 완벽히 방지합니다.1980년생: 당신의 묵묵한 헌신과 배려를 주변에서 알아주고 고마워합니다. 굳건한 평판과 신뢰가 쌓입니다.1992년생: 누군가 나에게 유익한 제안이나 긍정적인 인연을 소개해 줍니다. 열린 마음으로 다정하게 대하세요.● 닭띠 (유)호랑이와 닭은 서로 엇갈리거나 마음을 긁는 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 굳게 믿었던 약속이 어긋나 기분을 망칠 수 있으니, 무리한 외출보다는 거실에서 홈캉스를 즐기며 멘탈을 다잡는 편이 현명합니다.1957년생: 몸살 기운이나 피로가 쌓일 수 있으니 무리한 저녁 약속을 취소하고 집에서 푹 쉬는 게 최고의 보약입니다.1981년생: 믿었던 지인의 엉뚱한 행동에 짜증이 솟구칠 수 있으나, 부드럽게 타이르고 쿨하게 넘기세요.1993년생: 늦은 저녁 술자리에서 감정적인 말실수를 할 수 있으니 과음을 절대 자제하고 일찍 귀가하세요.2005년생: 친구와 사소한 오해로 서먹해질 수 있습니다. 꽁해 있지 말고 먼저 다정하게 웃으며 연락해 보세요.● 개띠 (술)호랑이와 개는 눈빛만 봐도 척척 통하는 훌륭한 단짝(삼합)입니다. 든든한 지원군을 만나 진행 중인 취미나 기획이 큰 탄력을 받으며, 당신의 예리한 통찰력이 다시 한번 사람들의 존경을 끌어냅니다.1958년생: 집안의 대소사를 깔끔하게 챙기며 어른으로서 든든한 중심 역할을 해내니 보람이 아주 가득합니다.1970년생: 2005년 중국집 사건 등 과거의 범죄 사건을 기획할 때, 전혀 다른 유사 사건과 섞이는 오류가 없도록 팩트를 명확하게 분리하는 치밀함을 발휘합니다.1982년생: 주변의 궂은일을 묵묵히 도맡아 하니 윗사람이나 동료들의 평판과 단단한 신뢰가 수직 상승합니다.1994년생: 연인에게 일방적으로 잘해주기보다 서로의 생각을 다정하게 공유하는 둥근 대화가 필요합니다.2006년생: 붕 뜬 마음을 가라앉히고 책상 앞에 앉아 공부에 집중하면 성취도가 무척 높은 뿌듯한 날입니다.● 돼지띠 (해)호랑이와 돼지는 서로를 완벽하게 보완해 주는 환상 궁합(육합)입니다. 감수성이 풍부해지고 포용력이 넉넉해지니, 가족이나 지인들과 둥글게 어울려 훈훈한 주말 식사를 나누면 큰 행운이 따릅니다.1959년생: 오랜 지인을 만나 회포를 풀고 껄껄 웃으며 일상 속 스트레스를 시원하고 개운하게 날려버립니다.1971년생: 아내, 아들과 함께 지난 오사카, 교토 여행의 즐거웠던 기억을 밥상머리에서 나누며 평온하고 든든하게 한 주를 마무리합니다.1983년생: 꽉 막혔던 고민이 동료들과의 유쾌한 대화를 통해 시원하게 풀리는 기분 좋은 일요일입니다.1995년생: 이성운이 훌륭합니다. 인위적인 만남보다는 자연스러운 모임이나 동호회에서 운명적인 호감이 싹틉니다.2007년생: 컨디션이 최고조에 달해 의욕이 솟구치니, 오늘 하루 무엇을 해도 즐거운 콧노래가 절로 납니다.