위장이 풍선처럼 부풀다 ‘펑’…‘이 술’ 인기에 의사들 경고 나왔다

칵테일 관련 이미지. 아이클릭아트

바(Bar)나 레스토랑에서 시각적 효과를 위해 널리 쓰이는 ‘액체질소 칵테일’이 자칫 위장을 파열시킬 수 있다는 경고가 나와 눈길을 끌고 있다.5일(현지시간) 미 뉴욕포스트에 따르면 보건 전문가들은 칵테일이나 디저트에 들어가는 액체질소가 체내에 유입될 경우 내부에서 급격히 기화하며 장기를 손상할 수 있다고 경고했다.영하 196도에 달하는 초저온의 액체질소는 공기 중에서 하얀 연기를 내뿜으며 신비로운 분위기를 연출할 수 있다는 점에서 인기를 끌고 있다. 그러나 이를 완전히 기화시키지 않은 채 마실 경우 치명적인 결과를 초래할 수 있다.한 전문가는 “액체질소가 입이나 식도를 통해 위장으로 들어가면 순식간에 기체로 변하며 부피가 수백 배 이상 팽창한다”며 “이 과정에서 위장이 풍선처럼 부풀어 오르다 압력을 견디지 못하고 터지는 ‘위장 파열’이 발생할 수 있다”고 강조했다.실제로 과거 영국에서는 18세 소녀가 생일 파티에서 액체질소가 든 칵테일을 마셨다가 위장에 구멍이 뚫려 위 전체를 적출하는 대수술을 받은 일이 발생하기도 했다.전문가들은 액체질소 자체가 독성은 없으나, 초저온 상태의 액체를 직접 섭취하는 행위는 내부 동상과 폭발적 기화라는 위험을 안고 있다고 지적한다.한 응급의학 전문의는 “연기가 나는 시각적 즐거움은 좋지만, 반드시 액체가 완전히 증발했는지 확인해야 한다”며 “음료를 마시기 전 연기가 완전히 사라질 때까지 기다리는 것이 가장 안전하다”고 조언했다.미국 식품의약국(FDA) 역시 액체질소를 포함한 식품 취급 시 피부 화상 및 내부 장기 손상 위험을 경고하며 소비자들의 각별한 주의를 당부하고 있다.하승연 기자