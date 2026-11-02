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“나체 상태로 캠퍼스 돌아다녀”…고려대서 20대 남성 현행범 체포

이보희 기자
입력 2026 11 02 18:56 수정 2026 11 02 20:32
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고려대학교 전경. 고려대 제공
고려대학교 전경. 고려대 제공


고려대학교 캠퍼스 안에서 나체 상태로 돌아다니던 남성이 경찰에 붙잡혔다.

2일 경찰과 대학가에 따르면 이날 서울 성북경찰서는 20대 남성 A씨를 공연음란 혐의로 체포했다.

A씨는 이날 오후 2시 30분쯤 나체 상태로 서울 성북구 고려대 안암캠퍼스 내부를 돌아다닌 혐의를 받는다.

신고를 받고 출동한 경찰은 캠퍼스 내부에서 A씨를 현행범으로 체포했다.

A씨는 해당 학교 학생이 아닌 외부인인 것으로 확인됐다.

최근 대학가 공연음란 범죄가 잇따르고 있다.

지난 8월 19일 연세대 신촌캠퍼스 기숙사 앞에서 한 남성이 나체 상태로 검은 복면을 쓴 채 재학생을 성추행하고 달아나는 사건이 발생한 바 있다.

앞서 6월 12일에도 나체로 복면을 쓴 남성이 안산자락길 산책로에서 행인을 강제추행한 사건이 발생했고, 7월 21일에도 안산자락길 산책로 인근 수풀에 같은 차림의 남성이 숨어 있다 행인에게 신고됐다.

이보희 기자
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