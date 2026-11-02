“청와대서 칼부림하겠다” 예고후 전자발찌 끈 50대…경찰, 긴급체포
청와대 등에 흉기난동을 예고한 뒤 전자발찌 전원을 끈 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
2일 경찰에 따르면 서울 종로경찰서는 전날 전자발찌 훼손 혐의로 50대 남성 A씨를 긴급체포했다.
A씨는 보호관찰관에게 “청와대와 경찰청, 서울경찰청에 칼부림을 하겠다”고 말한 뒤 전자발찌 전원을 끈 혐의를 받는다. 그는 스토킹처벌법 위반으로 보호장치 부착 명령과 보호관찰 잠정조치 명령을 받은 상태였다.
보호관찰관의 신고를 받고 출동한 경찰은 전날 오후 12시 20분쯤 종로구 내수동 거리에서 A씨를 긴급체포했다.
체포 당시 A씨에게서 흉기는 발견되지 않은 것으로 전해졌다.
종로경찰서는 A씨를 체포한 뒤 기존 스토킹 혐의를 수사 중이던 송파경찰서에 신병을 인계했다.
A씨는 현재 송파경찰서 유치장에 입감된 상태로 경찰은 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.
윤예림 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
A씨가 전자발찌를 착용하게 된 원인 범죄는 무엇인가?