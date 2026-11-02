“폭죽 맞아 父 화상” 공분 샀던 20대女 글…경찰까지 나섰는데 ‘반전’[이슈픽]

“아버지 2도 화상” 주장하며 경찰 부실 대응 비판

사건 당시 작성자는 인천에…‘허위 글’ 판명

사진·영상도 직접 촬영 안 해

강원 강릉의 한 해변에서 남성들이 쏜 폭죽에 아버지가 화상을 입었다는 온라인 게시글이 허위로 드러났다. 온라인 커뮤니티 영상 캡처

강원 강릉의 한 해변에서 남성들이 쏜 폭죽에 아버지가 화상을 입었다는 온라인 게시글이 허위로 드러났다. 온라인 커뮤니티 캡처

강원 강릉의 한 해변에서 남성들이 쏜 폭죽에 아버지가 화상을 입었다는 온라인 게시글이 허위로 드러났다. 당시 피해를 호소한 작성자는 경찰이 가해자를 찾지 못하고 있다고 호소해 공분을 샀지만, 정작 사건이 발생했다는 시간에 강릉이 아닌 인천에 있었던 것으로 조사됐다.2일 강릉경찰서는 명예훼손 혐의 등으로 인천에 거주하는 20대 여성 A씨를 조사하고 있다고 밝혔다.앞서 지난달 24일 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 강릉 강문해변에서 산책하던 중 남성들이 낮은 방향으로 쏜 폭죽에 아버지가 맞아 손과 손가락에 2도 화상을 입었다는 내용의 글이 올라왔다.게시글에 따르면 사건은 지난달 20일 저녁 발생했다. 당시 A씨는 아버지와 함께 해변을 걷던 중 남성 3명이 폭죽을 하늘이 아닌 낮은 방향으로 발사하는 모습을 목격했다. 이후 이들 중 일부가 A씨 일행을 향해 폭죽을 쏴 아버지가 손에 화상을 입었다는 주장이었다.A씨는 가해자 일행 중 한 명이 군인 신분이라는 사실을 언급하며 다른 사람에게 조심해야 한다는 취지로 말했다고 주장했다.특히 사고 직후 경찰에 신고했지만, 가해자들의 신원을 확인할 수 없어 검거가 어렵다는 답변을 들었다며 억울함을 호소했다.당시 A씨가 공개한 영상에는 어두운 해변에서 폭죽이 발사되는 모습이 담겼다. 손등에 화상을 입은 것으로 보이는 사진도 함께 올라왔다.게시글이 확산하자 누리꾼들은 가해자를 찾아내 처벌해야 한다며 목소리를 높였다. 폭죽을 사람에게 직접 발사한 행위 자체가 위험하다는 비판과 함께 경찰의 초동 대응이 미흡했다는 지적도 잇따랐다.일부 누리꾼은 “영상까지 있는데 가해자를 찾지 못한다는 게 이해되지 않는다”, “주변 CCTV와 폭죽 판매점 등을 확인해야 하는 것 아니냐”, “피해자가 직접 증거를 찾아야 하는 상황이냐”며 경찰의 수사 의지를 문제 삼았다.그러나 경찰 조사 결과 해당 주장은 사실이 아닌 것으로 파악됐다.경찰은 사건 당시 A씨가 강릉이 아닌 인천에 머물렀던 사실을 확인했다. A씨가 게시글에 첨부한 폭죽 영상과 화상 사진 역시 직접 촬영한 것이 아닌 것으로 조사됐다.앞서 경찰은 해당 사건과 관련해 112 신고가 접수된 사실이 없다고 밝힌 바 있다. 강릉시 역시 관련 민원을 접수하지 않은 것으로 확인됐다.다만 사건 발생 며칠 뒤 제삼자를 통해 유사한 피해 제보를 접수한 경찰은 실제 사고가 있었는지 등을 확인하기 위해 수사를 이어왔다. 이후 게시글 작성자를 상대로 사실관계를 조사하면서 허위 주장이었다는 정황을 파악했다.경찰은 해당 게시글이 확산하면서 경찰이 신고를 받고도 가해자를 검거하지 못했다는 잘못된 인식이 퍼지는 등 경찰 조직에 대한 신뢰를 훼손했다고 보고 있다. 이에 허위 사실 유포에 따른 명예훼손과 업무방해 혐의 적용 여부를 검토 중이다.경찰 관계자는 “앞으로도 사회의 불신을 초래하는 허위 사실 유포 행위에 대해 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.이보희 기자