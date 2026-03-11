중동 난리인데…트럼프 손녀 “초고가 쇼핑했어요” 분노한 미국인들

도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 플로리다주 도랄 리조트에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. AFP 연합뉴스

중동 정세가 불안한 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령의 손녀인 카이 트럼프(18)가 로스앤젤레스(LA)에 있는 초고가 마트에서 쇼핑하는 모습을 유튜브에 공개해 논란이 일고 있다.10일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 카이는 9일 자신의 유튜브 채널에 미국의 프리미엄 유기농 마켓인 ‘에레혼’을 방문해 쇼핑하는 영상을 올렸다.카이는 트럼프 대통령의 장남인 도널드 트럼프 주니어의 딸로, 트럼프 대통령의 10명의 손주 중 맏이다. 그는 골프 선수이자 인플루언서로 연간 100만 달러(약 14억 7500만원)의 광고 수입을 올리는 것으로 알려졌다.카이는 영상에서 “에레혼은 아마도 세상에서 가장 비싼 식료품점”이라며 “모든 것이 너무 비싸지만 내가 좋아하는 것들을 사 보겠다”고 말했다. 그는 매장 내 후드티가 165달러(약 24만원)라는 점원의 설명에 뒷걸음질 치며 “이러다 파산하겠다. 파산 신청이라도 해야 할 지경”이라고 농담하기도 했다.카이는 에레혼이 모델 헤일리 비버와 협업해 내놓은 21달러(약 3만원)짜리 스무디와 여러 식료품을 구매한 뒤 마트에서 빠져나왔다. 쇼핑 금액은 총 223달러(약 33만원)였다.카이의 쇼핑에 동행한 비밀경호국(SS)의 삼엄한 경호도 눈길을 끌었다. 영상 제목도 ‘나는 비밀경호원을 데리고 에레혼에 왔다(I Brought My Secret Service to Erewhon)’로, 비밀경호국 요원들은 카이를 차에 태우기 위해 인근 도로를 완전히 통제했다.영상이 공개된 후 댓글 창에는 부정적인 반응이 쏟아졌다. 미국 누리꾼들은 “내 세금이 이런 경호에 쓰이는구나”, “(트럼프 대통령의 막내아들인) 배런과 함께 이란으로 가서 싸워라” 등의 댓글을 달았다.일부는 트럼프 대통령이 과거 6번 파산한 이력을 거론하며 “파산은 집안 내력인가 보다”, “할아버지가 파산 신청에 대해 잘 알려줄 것”이라고 비꼬았다.10일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국에서 지난달 28일 이후 이란 공격에 찬성하는 여론은 낮게는 27%, 높게는 50%로 나타나고 있다. NYT는 이란 공격 찬성률을 41%로 집계했다. 미군 사상자가 늘어나면 그렇지 않아도 낮은 미국 내 이란 전쟁 지지율을 더욱 떨어뜨려 트럼프 대통령에게 부담이 될 수밖에 없다.종전 시점을 놓고 트럼프 대통령은 유가 인상과 여론 악화를 우려해 곧 끝날 것이라는 메시지와 목표 달성까지 작전이 계속될 것이라는 메시지를 뒤섞어 발신하는 반면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 국내 여론의 압도적 지지 속에 장기전도 불사할 태세다.미국 타임지는 “트럼프 대통령의 엇갈리는 메시지는 중동 전역으로 급속히 확산한 분쟁의 향방이 여전히 불확실하다는 사실을 부각했다”며 “워싱턴에서는 이번 사태가 더 길고 치명적인 전쟁으로 심화할 수 있다는 우려를 키웠다”고 지적했다.하승연 기자