“내 짜장면 불어!” 배달 늦는 식당 찾아가 업주 폭행한 男…“목 조르고 박치기”

이보희 기자
입력 2026 03 13 13:42 수정 2026 03 13 15:59
배달앱 주문 손님, 중식당 업주 부부·조리장 폭행
男사장, 손가락 골절로 전치 4주…아내는 ‘공황장애’

경기 의정부시의 한 중식당에서 한 손님이 업주에게 다가가 박치기를 하고 있다. JTBC ‘사건반장’ 캡처
경기 의정부시의 한 중식당에서 한 손님이 업주에게 다가가 박치기를 하고 있다. JTBC ‘사건반장’ 캡처


짜장면 배달 지연에 분노한 손님이 중식당을 직접 찾아가 업주 부부와 조리장을 폭행한 사건이 발생했다.

12일 JTBC ‘사건반장’ 등 보도에 따르면 지난 8일 오후 7시쯤 경기 의정부시의 한 중식당에서 손님 A씨가 배달이 늦게 온다는 이유로 식당을 찾아 업주 B씨 등을 폭행했다.

당시 상황을 종합하면 A씨로부터 짜장면 두 그릇과 칠리새우를 주문받은 B씨는 음식을 준비하고 배달 기사 배정까지 마쳤으나, 기사가 일방적으로 배정을 취소했다.

이후 다시 배달 기사를 잡는 과정에서 시간이 지체됐다. B씨는 A씨에게 상황을 설명하고 싶었지만 배달 앱 특성상 손님의 주소나 실제 연락처는 공개되지 않은 상태여서 직접 연락을 할 수 없는 구조였다.

B씨는 면이 불 수 있다고 판단해 짜장면을 새로 만들었고 다른 배달 기사를 배정받아 배달을 보냈다.

그런데 잠시 후 A씨로부터 전화가 와 “왜 짜장면 안 오냐”, “내 짜장면 불으면 어떡할 거냐. 취소해달라. 이 아줌마야”, “내 시간 어떻게 보상할 거냐”며 폭언을 퍼부었다.

이에 B씨도 “왜 욕을 하냐”며 맞받아쳤고 상황이 격해지자 B씨의 남편 C씨가 전화를 받았다. A씨는 C씨에게도 “네 와이프 미친 것 아니냐”며 욕설을 했다. 그러더니 “지금 갈 테니 기다리라”며 전화를 끊었다.

잠시 후 A씨는 식당을 직접 방문해 “네가 아까 그 ××냐”고 욕을 하며 B씨의 목을 조르고 세게 흔들었다. 놀란 조리장이 달려 나와 A씨를 말리자 그는 조리장의 가슴팍을 밀었고, 조리장이 똑같이 대응하자 얼굴에 박치기를 했다. 이에 조리장은 코피가 터졌다.

경기 의정부시의 한 중식당에서 한 손님이 업주에게 다가가 목을 잡고 있다. JTBC ‘사건반장’ 캡처
경기 의정부시의 한 중식당에서 한 손님이 업주에게 다가가 목을 잡고 있다. JTBC ‘사건반장’ 캡처


C씨는 A씨가 남성 지인 2명까지 대동한 상황이었다며 “이 사람들이 작정하고 온 건가. 더 큰 일이 벌어지진 않을까 두려웠다”고 당시 상황을 전했다.

이후 경찰이 출동한 후에도 A씨는 C씨의 목을 조르며 폭행을 이어갔다. C씨는 이 과정에서 손가락 골절을 당해 전치 4주 진단을 받은 것으로 전해졌다.

여사장 B씨는 A씨에게 폭행을 당한 뒤 공황장애 증세를 겪고 있어 가게에 나오지 못하고 있는 상황이다.

B씨 부부는 A씨를 폭행과 업무방해 혐의로 고소할 예정이다. 그러면서 “배달 앱 주문의 경우 사장이 손님의 주소나 연락처를 알 수 없는 점, 배달 기사가 취소되는 과정도 손님에게 제대로 전달되지 않는 점, 주문 취소 역시 사장이 직접 할 수 없어 앱을 통해 처리해야 하는 점” 등을 지적하며 개선을 요구했다.

경찰은 식당 내 CCTV 영상과 피해자 진술 등을 토대로 정확한 경위를 조사 중이다.

이보희 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
