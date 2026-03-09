logo
‘결혼 14년 차’ 이효리♥이상순 “스킨십 안 한 지 오래돼” 무슨 일

입력 2026 03 09 15:30 수정 2026 03 09 15:31
16일 오후 방송된 MBC 라디오 FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에는 이효리가 게스트로 출연했다. MBC 라디오 제공
16일 오후 방송된 MBC 라디오 FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에는 이효리가 게스트로 출연했다. MBC 라디오 제공


올해로 결혼 14년 차를 맞은 가수 이효리·이상순 부부가 부부 생활에 대한 솔직한 대화를 나눴다.

지난 8일 첫 방송 된 SBS ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’에 이효리와 이상순이 상담소장 자격으로 출연했다.

해당 프로그램은 발달장애 청년들의 연애를 돕기 위해 기획됐다. 두 사람은 시청자들이 보낸 엽서를 읽으며 고민 상담을 진행했다.

이날 방송에서는 “스킨십도 해보고 싶다. 좋아하는 사람에게 다정하게 대해보고 싶다”는 사연이 소개됐다.

이에 이효리는 “우리도 스킨십을 안 한 지 너무 오래됐는데 우리가 조언을 할 수 있겠냐”고 말했다.

이상순 역시 공감하며 “스킨만 있고 십이 없다”고 답했다.

이어 다른 연애 관련 고민 사연들을 읽은 뒤 “여기서 소개팅해서 사랑도 했으면 좋겠다”고 덧붙였다.

SBS TV ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’ 방송화면
SBS TV ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’ 방송화면


이효리와 이상순은 2011년 교제 사실을 인정한 뒤 2013년 결혼했다. 현재 슬하에 자녀는 없다.

앞서 이효리는 2021년 한 방송 프로그램에서 난임 사실을 언급하며 “시험관 시술까지 하고 싶지는 않다”고 했다.

이어 “의학의 힘을 빌리고 싶지는 않다. 아기가 자연스럽게 생긴다면 너무 감사하게 키우고 싶다”고 밝힌 바 있다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
