수지, 각도 무시한 미모…결점 없는 피부

사진=수지 인스타그램 캡처

가수 겸 배우 수지가 근황 사진을 공개하며 변함없는 미모를 드러냈다.수지는 지난 8일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 패션 브랜드 행사에 참석한 그의 모습이 담겼다.사진 속 수지는 세련된 패션을 소화하며 청순하고 단아한 분위기를 보여줬다. 그는 카메라를 향해 장난기 어린 표정을 지으며 다양한 포즈를 취했다. 특히 어떤 각도에서 찍어도 돋보이는 미모가 감탄을 자아낸다.한편 수지는 2010년 ‘미쓰에이(miss A)’로 가요계에 데뷔해 ‘배드 걸 굿 걸(Bad Girl Good Girl)’ ‘다른 남자 말고 너’ 등 다수의 히트곡을 냈다. 2011년 KBS 2TV ‘드림하이’를 통해 배우로 데뷔해 2012년 영화 ‘건축학개론’으로 ‘국민 첫사랑’이라는 수식어를 얻었다.이후 드라마 ‘함부로 애틋하게’, ‘배가본드’, ‘안나’, ‘이두나!’ 등 다양한 작품에서 활약하며 배우로서 입지를 다져왔다. 그는 2026년 공개 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘현혹’을 통해 시청자들과 만날 예정이다. 이 작품은 동명의 웹툰을 원작으로 한 미스터리 드라마로, 수지는 남문호텔의 주인이자 수많은 소문에 둘러싸인 신비로운 인물 송정화 역을 맡아 새로운 연기 변신을 예고하고 있다.강경민 기자