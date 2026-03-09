‘엘리트’ 연기하던 여배우 “대학 못 나왔다” 반전 학력

사진=고윤정 인스타그램 캡처

사진=MBC TV 예능 ‘마니또 클럽’ 캡처

배우 고윤정이 솔직한 입담으로 자신의 학력에 대해 털어놨다.8일 오후 방송된 MBC 예능 ‘마니또 클럽’에서는 소방관들을 위해 두쫀슈(두바이 쫀득 슈크림)를 만드는 박명수, 고윤정, 김도훈의 모습이 공개됐다. 세 사람은 함께 디저트를 만들며 자연스러운 대화를 이어갔다.이날 방송에서 박명수는 조용히 요리에 집중하는 고윤정의 모습에 “윤정씨 TV에 나오려면 말을 해야 한다”고 조언했다. 이에 김도훈이 “누나 잘하는 것 있다. 랄랄님을 진짜 잘 따라 한다”고 말했다.고윤정은 곧바로 유튜버 랄랄의 부캐릭터 이명화 성대모사에 도전했다. 그는 “계속 말을 걸어요 왜?”라며 특유의 말투를 재현해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 파리지앵 댄스와 웨이브까지 선보이며 의외의 예능감을 드러냈다.이를 본 박명수는 “아이돌 준비했냐”고 물었고, 고윤정은 “대학 다니면서 미술을 했다. 대학 다니다가 선배님과 두쫀슈를 만들 줄 누가 알았겠냐”며 웃었다.박명수는 “나는 대학교를 못 나왔다”고 털어놓자 고윤정은 “저도 못 나왔다. 자퇴했다. 아니다. 제적이다”라고 솔직하게 고백했다. 이에 박명수는 “모든 걸 다 얘기할 필요는 없다. 제적도 그런 거지 뭐”라고 받아치며 분위기를 정리했다.‘엘리트’ 캐릭터를 연기하며 지적인 이미지를 보여줬던 고윤정은 실제로는 최종 학력이 고등학교 졸업이라는 반전 학력을 고백했다.한편 고윤정은 서울미술고등학교를 졸업한 뒤 서울여자대학교에서 현대미술을 전공하며 미술을 공부했던 것으로 알려졌다. 대학 시절 우연히 사진 촬영 모델로 참여한 것이 계기가 돼 잡지 ‘대학내일’ 표지 모델로 발탁되면서 얼굴을 알렸고, 이후 연예계 관계자들의 제안을 받으며 연기 활동을 시작했다.그는 2019년 tvN 드라마 ‘사이코메트리 그녀석’으로 데뷔해 차근차근 필모그래피를 쌓았다. 의학 드라마 ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’에서 산부인과 레지던트로 열연했으며, 디즈니+ 시리즈 ‘무빙’에서 재생 능력을 가진 학생 장희수 역을 맡아 강인하면서도 인간적인 캐릭터를 설득력 있게 그려내며 대중적 인지도를 크게 높였다.강경민 기자