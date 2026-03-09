logo
‘재혼’ 최정윤, 5살 연하 남편+딸과 떠난 ‘가족 여행’ 공개

강경민 기자
입력 2026 03 09 15:11 수정 2026 03 09 15:11
사진=유튜브 ‘투잡뛰는 최정윤’ 캡처
사진=유튜브 ‘투잡뛰는 최정윤’ 캡처


배우 최정윤이 재혼 후 새롭게 꾸린 가족과의 단란한 일상을 공개했다.

최정윤은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘투잡뛰는 최정윤’을 통해 ‘최정윤 새로운 가족과 첫 해외여행 코타키나발루 브이로그’라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에는 최정윤이 딸, 그리고 최근 재혼한 5세 연하의 남편과 함께 말레이시아 코타키나발루로 떠난 첫 번째 가족 여행기를 담았다. 최정윤의 딸은 “저는 엄마랑 해외여행에 가본 적이 없다. 이번이 첫 번째다”라고 말하며 설렘을 표현했다.

영상 속 남편은 얼굴을 직접 노출하지 않고 블러 처리와 스티커로 가린 채 등장했다. 얼굴은 공개되지 않았지만 시종일관 다정한 태도로 가족을 챙기는 모습을 보였다. 특히 영상 자막에는 그를 ‘아빠 PD’라고 소개하며, 최정윤의 딸과 이미 깊은 유대감을 형성했음을 시사했다.

사진=유튜브 ‘투잡뛰는 최정윤’ 캡처
사진=유튜브 ‘투잡뛰는 최정윤’ 캡처


가족들은 코타키나발루의 화창한 날씨 속에서 여유로운 시간을 만끽했다. 최정윤의 남편은 현지 기상 상황에 대해 “날씨가 생각보다 너무 좋다. 시원하다”고 말하며 여행의 설렘을 드러냈다. 리조트 내에서는 세 사람이 함께 당구와 볼링을 즐기며 여느 평범한 가족과 다름없는 화목한 분위기를 연출했다.

해변에서 휴식을 취하던 중 남편이 최정윤의 딸에게 “아빠 오늘 기분 좋았어”라고 다정하게 말을 건네 훈훈함을 안겼다. 최정윤 역시 남편의 세심한 배려 속에 연신 밝은 미소를 지었다.

한편 최정윤은 2011년 박성경 전 이랜드 부회장의 장남이자 그룹 이글파이브 출신인 윤태준과 결혼해 슬하에 딸 1명을 뒀으나 2022년 3년간의 별거 끝에 이혼했다. 이혼 후 홀로 딸을 키우며 당당한 ‘싱글맘’의 행보를 보였던 그는 최근 5세 연하의 사업가와 재혼 사실을 알렸다.

강경민 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
