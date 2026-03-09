“의리 지켜줘” 이이경, ‘용형’ 믿었는데…명단에서 사라졌다

배우 이이경. 뉴스1

범죄 예능 프로그램 ‘용감한 형사들’이 시즌5로 돌아온다. E채널 제공

배우 이이경이 ‘용감한 형사들’에서 하차한다. 앞서 이이경은 “저를 믿어주고 의리를 지켜준 ‘용감한 형사들’에 감사드린다”고 전한 바 있다.9일 티캐스트 E채널은 새 시즌으로 돌아오는 ‘용감한 형사들’ 시즌5가 오는 27일 첫 방송 된다고 밝혔다.‘용감한 형사들’은 실제 형사들이 직접 해결한 사건을 바탕으로 수사 과정을 생생하게 전하는 범죄 예능이다. 2022년 첫 방송 이후 공감과 경각심을 동시에 전하며 꾸준한 인기를 이어왔다.이번 시즌에는 MC 변화도 있다. 그동안 활약했던 김선영과 이이경은 시즌4를 끝으로 하차하고, 기존 MC 안정환·권일용과 함께 배우 곽선영, 그룹 하이라이트 멤버이자 배우 윤두준이 새롭게 합류한다.곽선영은 드라마 ‘슬기로운 의사생활’, ‘크래시’, ‘무빙’ 등에서 보여준 탄탄한 연기력과 개성 있는 캐릭터로 사랑받고 있다. 프로그램에서는 공감 능력과 냉철한 사건 분석을 더할 예정이다.윤두준 역시 다양한 예능에서 쌓은 경험과 센스를 바탕으로 활약을 펼칠 것으로 기대된다.프로그램의 인기는 온라인에서도 이어지고 있다. ‘용감한 형사들’ 관련 유튜브 영상은 3일 기준 누적 조회수 5억 3183만회를 기록했다.세계관을 확장한 E채널 오리지널 웹예능 ‘형수다’ 시리즈도 누적 조회수 2980만회를 기록하며 3000만회 돌파를 앞두고 있다.시즌5에서는 다양한 형사들의 실제 수사 이야기가 더욱 풍성하게 공개될 예정이다.온라인뉴스부