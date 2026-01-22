logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

강타, ‘공개 열애 6년’ 정유미와 결혼 계획?…“‘여보’란 말에 충격”

입력 2026 01 22 14:39 수정 2026 01 22 14:39
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=tvN ‘남겨서 뭐하게’ 캡처
사진=tvN ‘남겨서 뭐하게’ 캡처


가수 강타가 결혼에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

지난 21일 방송된 tvN 스토리 예능 ‘남겨서 뭐하게’에는 H.O.T. 멤버 토니안과 강타가 함께 출연해 근황과 속마음을 나눴다. 식사 자리에서 MC 이영자는 두 사람에게 결혼 계획을 조심스럽게 물었다.

이영자는 “난 (문)희준 씨 결혼하면서 너무 놀랐다”며 “당연한 건데 ‘H.O.T.가 결혼을 해?’라는 생각을 했다”고 말했다. 한 시대를 풍미한 아이돌 멤버의 결혼이 낯설게 느껴졌다는 고백이었다.

이에 강타는 “얼마 전에 공연하는데 (문희준) 형수님이 아이들이랑 오셨다”며 “다 같이 인사를 하러 갔는데 희준이 형이 형수님한테 ‘여보! 멤버들 왔는데’라고 하는데 ‘여보’란 말이 저희 입장에서는 충격이었다”고 밝혔다.

이를 듣던 이영자는 “두 사람은 그냥 있어서 너무 고맙다, 계속 있어 줄 거지?”라고 농담을 건넸고 강타는 잠시 머뭇거리다 “글쎄요?”라는 의미심장한 반응을 보였다.

이어 그는 “‘여보’라고 부르는 형수님도, 아이들 희율, 희우도 너무 예쁘니까 부러웠다”며 “저희도 나이가 있으니까 그 모습이 부러웠다”고 속내를 드러냈다.

한편 강타는 2020년 2월 배우 정유미와 열애를 인정한 뒤 6년째 공개 열애를 이어오고 있다. 오랜 시간 꾸준한 만남을 이어온 만큼 두 사람의 결혼 여부에 더욱 관심이 쏠리고 있다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
강타가 문희준의 가정을 보고 느낀 감정은?
TodayBest

  1. “왜 애를 안 낳아” 선우용녀 ‘선 넘은’ 출산 강요…결국 혼났다

    thumbnail - “왜 애를 안 낳아” 선우용녀 ‘선 넘은’ 출산 강요…결국 혼났다

  2. 임성근, ‘전과 6범’ 인정… “가족 욕 멈춰달라” 눈물로 호소

    thumbnail - 임성근, ‘전과 6범’ 인정… “가족 욕 멈춰달라” 눈물로 호소

  3. ‘미혼’ 이국주, 男아이돌 출신 집으로 불렀다… 연하남 누구?

    thumbnail - ‘미혼’ 이국주, 男아이돌 출신 집으로 불렀다… 연하남 누구?

  4. “폐업할 뻔 했던 ‘팔선’, 故 이병철 회장이…” 후덕죽, 특별한 인연 공개

    thumbnail - “폐업할 뻔 했던 ‘팔선’, 故 이병철 회장이…” 후덕죽, 특별한 인연 공개

  5. “엄마한텐 쉿” 6살 딸 수년간 성폭행한 50대男… 징역 5년 더 늘었다

    thumbnail - “엄마한텐 쉿” 6살 딸 수년간 성폭행한 50대男… 징역 5년 더 늘었다

  6. 200만원짜리 캐리어 터졌는데…제주항공 ‘달랑 2만원’ 보상 논란

    thumbnail - 200만원짜리 캐리어 터졌는데…제주항공 ‘달랑 2만원’ 보상 논란
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved