[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 30일

48년생 : 계획을 추진함이 좋겠다.60년생 : 갈팡질팡하지 마라.72년생 : 정확한 판단이 필요하다.84년생 : 어려운 일도 즉각 해결된다.96년생 : 오해가 풀린다.49년생 : 신중히 처신해야 한다.61년생 : 정도를 지켜야 행운이 따른다.73년생 : 계속 전진해도 좋다.85년생 : 새로운 인연을 만난다.97년생 : 모든 고민이 해결된다.호랑이50년생 : 주변 사람의 도움 받는다.62년생 : 즐거운 일이 많다.74년생 : 모든 일을 일단 보류하라.86년생 : 작심삼일하지 마라.98년생 : 너무 큰 계획은 무리이다.토끼51년생 : 분위기에 들뜨지 마라.63년생 : 희망이 넘치는 날이다.75년생 : 맡은 일에 책임을 다하라.87년생 : 가벼운 여행은 좋다.99년생 : 꿈을 크게 가져라.52년생 : 움직이면 좋다.64년생 : 계획하는 일에 행운 따른다.76년생 : 새로운 일에 관심을 가져라.88년생 : 용기로 헤쳐나가면 길운 따른다.00년생 : 오해가 풀려 신뢰 회복.53년생 : 적극적으로 도전하라.65년생 : 한발짝 물러서면 행운이 있다.77년생 : 작지만 소원 이룬다.89년생 : 양보 속에 길운이 찾아든다.01년생 : 반가운 연락이 온다.54년생 : 주변 사람의 도움 얻겠다.66년생 : 최선을 다하면 이룬다.78년생 : 집안에 좋은 일 생긴다.90년생 : 크게 발전하는 운세.02년생 : 약속을 잘 지켜라.43년생 : 인내를 가지고 전진하라.55년생 : 금전운이 크게 상승한다.67년생 : 가족으로부터 도움 받는다.79년생 : 서두르면 실수 많다.91년생 : 뜻밖의 횡재를 만난다.원숭이44년생 : 막히는 일이 없겠다.56년생 : 한가지 일을 밀고 나가라.68년생 : 걱정이 없어진다.80년생 : 남의 의견을 존중하라.92년생 : 여행을 떠나면 행운 있다.45년생 : 시비에 주의해야 한다.57년생 : 작은 고민거리가 생긴다.69년생 : 활기가 넘치는 날이다.81년생 : 대인관계를 원만히 하라.93년생 : 새로운 일에 손대지 마라.46년생 : 어려움이 곧 사라진다.58년생 : 성공의 길로 들어선다.70년생 : 새로운 것에 행운이 있겠다.82년생 : 운이 상승된다.94년생 : 꾸준히 노력해야 길하다.돼지47년생 : 성공의 발판을 만든다.59년생 : 알차고 뜻깊은 날이다.71년생 : 어려움이 해소되는 날이다.83년생 : 부모님의 뜻에 따르라.95년생 : 마음을 느긋하게 먹어라.