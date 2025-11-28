logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 30일

입력 2025 11 28 00:55 수정 2025 11 28 00:55
48년생 : 계획을 추진함이 좋겠다.

60년생 : 갈팡질팡하지 마라.

72년생 : 정확한 판단이 필요하다.

84년생 : 어려운 일도 즉각 해결된다.

96년생 : 오해가 풀린다.



49년생 : 신중히 처신해야 한다.

61년생 : 정도를 지켜야 행운이 따른다.

73년생 : 계속 전진해도 좋다.

85년생 : 새로운 인연을 만난다.

97년생 : 모든 고민이 해결된다.

호랑이

50년생 : 주변 사람의 도움 받는다.

62년생 : 즐거운 일이 많다.

74년생 : 모든 일을 일단 보류하라.

86년생 : 작심삼일하지 마라.

98년생 : 너무 큰 계획은 무리이다.

토끼

51년생 : 분위기에 들뜨지 마라.

63년생 : 희망이 넘치는 날이다.

75년생 : 맡은 일에 책임을 다하라.

87년생 : 가벼운 여행은 좋다.

99년생 : 꿈을 크게 가져라.



52년생 : 움직이면 좋다.

64년생 : 계획하는 일에 행운 따른다.

76년생 : 새로운 일에 관심을 가져라.

88년생 : 용기로 헤쳐나가면 길운 따른다.

00년생 : 오해가 풀려 신뢰 회복.



53년생 : 적극적으로 도전하라.

65년생 : 한발짝 물러서면 행운이 있다.

77년생 : 작지만 소원 이룬다.

89년생 : 양보 속에 길운이 찾아든다.

01년생 : 반가운 연락이 온다.



54년생 : 주변 사람의 도움 얻겠다.

66년생 : 최선을 다하면 이룬다.

78년생 : 집안에 좋은 일 생긴다.

90년생 : 크게 발전하는 운세.

02년생 : 약속을 잘 지켜라.



43년생 : 인내를 가지고 전진하라.

55년생 : 금전운이 크게 상승한다.

67년생 : 가족으로부터 도움 받는다.

79년생 : 서두르면 실수 많다.

91년생 : 뜻밖의 횡재를 만난다.

원숭이

44년생 : 막히는 일이 없겠다.

56년생 : 한가지 일을 밀고 나가라.

68년생 : 걱정이 없어진다.

80년생 : 남의 의견을 존중하라.

92년생 : 여행을 떠나면 행운 있다.



45년생 : 시비에 주의해야 한다.

57년생 : 작은 고민거리가 생긴다.

69년생 : 활기가 넘치는 날이다.

81년생 : 대인관계를 원만히 하라.

93년생 : 새로운 일에 손대지 마라.



46년생 : 어려움이 곧 사라진다.

58년생 : 성공의 길로 들어선다.

70년생 : 새로운 것에 행운이 있겠다.

82년생 : 운이 상승된다.

94년생 : 꾸준히 노력해야 길하다.

돼지

47년생 : 성공의 발판을 만든다.

59년생 : 알차고 뜻깊은 날이다.

71년생 : 어려움이 해소되는 날이다.

83년생 : 부모님의 뜻에 따르라.

95년생 : 마음을 느긋하게 먹어라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
