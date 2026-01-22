[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 1월 24일 토요일(음력 12월 6일, 무술일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 1월 24일 토요일(음력 12월 6일, 무술일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘황금 개(무술)’의 날입니다. 책임감이 강하고 신의가 두터운 기운이 흐르는 날이니, 주말을 맞아 소중한 사람들과의 약속을 지키고 신뢰를 쌓기에 좋은 하루입니다.쥐띠 (자)직감이 발달하는 날입니다. 복잡한 문제도 의외로 단순하게 해결할 수 있는 힌트를 얻습니다.1948년생: 건강이 최고입니다. 무리한 운동보다는 가벼운 산책이 좋습니다.1960년생: 주변 사람들의 이야기에 귀 기울이면 좋은 정보를 얻습니다.1972년생: 새로운 계획을 세우기에 적합한 날입니다. 미래를 설계해 보세요.1984년생: 가까운 사람과 다툼이 생길 수 있으니 한 번 더 참으세요.1996년생: 예상치 못한 용돈이나 작은 이익이 생길 수 있습니다.소띠 (축)우직하게 밀고 나가는 힘이 필요한 날입니다. 요령보다는 정공법이 통합니다.1949년생: 집안에 경사스러운 일이 생기거나 웃을 일이 있습니다.1961년생: 베풀면 그만큼 돌아옵니다. 인색하게 굴지 마세요.1973년생: 진행하던 일이 잠시 주춤할 수 있으나 곧 해결됩니다.1985년생: 친구나 동료와의 모임에서 즐거운 시간을 보냅니다.1997년생: 연애운이 좋습니다. 마음에 드는 사람에게 다가가 보세요.호랑이띠 (인)변화의 바람이 불어옵니다. 새로운 것을 받아들이는 유연함이 행운을 부릅니다.1950년생: 고집을 버리고 가족들의 의견을 따르면 화목해집니다.1962년생: 중요한 약속은 메모해 두는 것이 실수를 줄이는 길입니다.1974년생: 오늘은 내가 주인공이 되기보다 조연을 자처하는 것이 유리합니다.1986년생: 여행이나 나들이를 떠나기에 아주 좋은 날입니다.1998년생: 친구와 의리가 상할 수 있으니 금전 거래는 피하세요.토끼띠 (묘)대인관계가 원만하고 인기가 상승하는 날입니다. 사람들이 당신을 찾습니다.1951년생: 옛 추억에 잠겨 그리운 사람에게 연락을 하게 됩니다.1963년생: 마음이 급해도 순서대로 처리해야 탈이 없습니다.1975년생: 배우자나 연인에게 따뜻한 말 한마디가 필요한 날입니다.1987년생: 당신의 능력을 인정받을 수 있는 기회가 찾아옵니다.1999년생: 겉모습보다는 내면을 가꾸는 데 시간을 투자하세요.용띠 (진)기다림의 미학이 필요합니다. 억지로 결과를 내려고 하면 오히려 꼬일 수 있습니다.1952년생: 건강 관리에 유의하고 특히 소화기 계통을 조심하세요.1964년생: 주변의 도움으로 어려운 문제가 해결됩니다.1976년생: 당장의 이익보다는 명예와 신용을 중요하게 생각하세요.1988년생: 실수하더라도 솔직하게 인정하면 전화위복이 됩니다.2000년생: 윗사람의 조언을 귀담아들으면 자다가도 떡이 생깁니다.뱀띠 (사)생각이 많아지면 행동이 느려집니다. 오늘은 단순하게 생각하고 움직이는 것이 좋습니다.1953년생: 지출이 늘어날 수 있으니 지갑 단속을 잘해야 합니다.1965년생: 밖으로 나가 활동하는 것이 기분 전환에 도움이 됩니다.1977년생: 긍정적인 사고방식이 행운을 불러옵니다. 웃으세요.1989년생: 솔로라면 새로운 인연을 만날 수 있는 기회가 있습니다.2001년생: 학업이나 자기 계발에 있어 좋은 성과를 낼 수 있습니다.말띠 (오)활동력이 왕성해지는 날입니다. 어디론가 떠나거나 몸을 움직이면 운이 상승합니다.1954년생: 자녀나 아랫사람에게 경사스러운 소식이 들려옵니다.1966년생: 경쟁보다는 협력을 통해 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다.1978년생: 남의 떡이 더 커 보이는 법입니다. 현재에 만족하세요.1990년생: 의욕이 넘쳐 실수를 할 수 있으니 차분함을 유지하세요.2002년생: 친구들과의 오해가 풀리고 관계가 더욱 돈독해집니다.양띠 (미)세심한 주의가 필요한 날입니다. 돌다리도 두들겨 보고 건너는 심정으로 임하세요.1955년생: 무리한 투자는 손해를 부를 수 있으니 자제하세요.1967년생: 내 주장을 너무 내세우면 주변과 마찰이 생깁니다.1979년생: 평소보다 일찍 귀가하여 휴식을 취하는 것이 좋습니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 가까워질 수 있는 계기가 생깁니다.2003년생: 작은 성공에 자만하지 말고 겸손함을 유지하세요.원숭이띠 (신)재치와 유머가 빛을 발하는 날입니다. 분위기 메이커 역할을 톡톡히 합니다.1956년생: 사소한 질병이라도 초기에 잡는 것이 중요합니다.1968년생: 뜻밖의 귀인을 만나 도움을 받게 됩니다.1980년생: 일이 잘 풀린다고 방심하면 안 됩니다. 마무리를 확실히 하세요.1992년생: 취미 생활이나 여가 활동을 통해 스트레스를 해소하세요.2004년생: 집중력이 좋아져 공부나 작업 효율이 오릅니다.닭띠 (유)노력한 만큼의 대가를 얻는 정직한 날입니다. 요행을 바라지 마세요.1957년생: 집안 분위기를 바꾸거나 청소를 하면 운이 좋아집니다.1969년생: 약속 시간을 철저히 지켜 신뢰를 잃지 않도록 하세요.1981년생: 중요한 결정을 내려야 한다면 오전보다는 오후가 좋습니다.1993년생: 이성운이 좋지 않으니 무리한 대시는 피하는 것이 좋습니다.2005년생: 친구의 고민을 들어주면 나중에 큰 힘이 되어 돌아옵니다.개띠 (술)자신의 날을 맞아 기운이 솟구칩니다. 리더십을 발휘하면 좋은 결과를 얻습니다.1958년생: 주위 사람들에게 존경을 받거나 칭찬을 듣습니다.1970년생: 금전운이 따르니 사고 싶었던 물건을 사도 좋습니다.1982년생: 당신의 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 무대가 마련됩니다.1994년생: 여행을 계획하고 있다면 지금이 적기입니다.2006년생: 새로운 도전을 두려워하지 마세요. 결과가 좋습니다.돼지띠 (해)마음의 여유를 가지고 휴식을 취하기 좋은 날입니다. 재충전의 시간을 가지세요.1959년생: 가까운 산이나 공원을 찾아 맑은 공기를 마셔보세요.1971년생: 부부 사이에 갈등이 있다면 오늘 대화로 풀어보세요.1983년생: 남의 일에 참견하기보다는 내 일에 집중하는 것이 좋습니다.1995년생: 작은 선물이나 이벤트가 관계를 더욱 돈독하게 합니다.2007년생: 하고 싶은 말이 있다면 참지 말고 표현하는 것이 좋습니다.