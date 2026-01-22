[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 1월 26일 월요일(음력 12월 8일, 경자일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 1월 26일 월요일(음력 12월 8일, 경자일)의 띠별 운세입니다.오늘은 ‘하얀 쥐(경자)’의 날입니다. 지혜롭고 부지런한 쥐의 기운과 결단력 있는 하얀색(금)의 기운이 만났습니다. 한 주를 시작하는 월요일, 냉철한 이성과 부지런함으로 업무나 학업에 임한다면 좋은 성과를 기대할 수 있는 날입니다.쥐띠 (자)자신의 날을 만나 물 만난 고기처럼 활력이 넘칩니다. 다만, 너무 앞서 나가면 주변의 질투를 살 수 있으니 겸손함이 필요합니다.1948년생: 아랫사람에게 존경받을 일이 생깁니다. 덕을 베푸세요.1960년생: 오랫동안 골머리를 앓던 문제가 의외로 쉽게 해결됩니다.1972년생: 새로운 일을 시작하거나 기획하기에 아주 좋은 날입니다. 머리가 맑습니다.1984년생: 동료들과의 협업에서 좋은 성과가 납니다. 팀워크를 중시하세요.1996년생: 이성에게 인기가 많아지는 날입니다. 마음에 드는 사람에게 연락해 보세요.소띠 (축)쥐와 소는 궁합이 좋습니다. 귀인의 도움을 받아 일이 술술 풀리는 형국입니다.1949년생: 집안에 경사가 있거나 자녀에게 좋은 소식이 들려옵니다.1961년생: 금전운이 따르니 투자를 하거나 매매를 하기에 적절한 시기입니다.1973년생: 직장에서 능력을 인정받아 칭찬을 듣거나 포상을 받을 수 있습니다.1985년생: 막혔던 일이 뚫리니 속이 시원해집니다. 적극적으로 움직이세요.1997년생: 학업이나 자격증 시험 준비에 있어 집중력이 최고조에 달합니다.호랑이띠 (인)주변 상황이 빠르게 변하여 어수선할 수 있습니다. 중심을 잡고 내 할 일에만 집중하는 것이 이롭습니다.1950년생: 남의 말에 일희일비하지 말고 주관대로 밀고 나가세요.1962년생: 지출이 늘어날 수 있으니 충동구매를 자제하고 지갑을 닫으세요.1974년생: 바쁜 일정 속에 실수가 생길 수 있습니다. 스케줄 관리를 철저히 하세요.1986년생: 동료와 의견 대립이 있을 수 있습니다. 한 발 물러서서 경청하세요.1998년생: 너무 서두르면 일을 그르칩니다. 천천히 가는 것이 지름길입니다.토끼띠 (묘)대인관계에서 약간의 불협화음이 생길 수 있습니다. 무례한 사람을 만나더라도 웃으며 넘기는 여유가 필요합니다.1951년생: 건강을 위해 따뜻한 차를 마시며 휴식을 취하는 것이 좋습니다.1963년생: 스트레스로 인한 두통이 올 수 있습니다. 마음을 편하게 가지세요.1975년생: 사소한 오해가 커질 수 있으니 대화할 때 단어 선택에 신중하세요.1987년생: 나서기보다는 뒤에서 묵묵히 지원하는 역할이 빛을 발합니다.1999년생: 씀씀이가 커질 수 있는 날입니다. 계획적인 소비가 필요합니다.용띠 (진)쥐띠의 날과는 합이 좋아 전반적인 운세가 상승세입니다. 자신감을 가지고 도전해 보세요.1952년생: 주변 사람들에게 신망을 얻고 리더십을 발휘하게 됩니다.1964년생: 계약이나 약속을 하기에 좋은 날입니다. 좋은 조건이 제시됩니다.1976년생: 추진력 있게 일을 진행하면 기대 이상의 성과를 거둡니다.1988년생: 당신의 아이디어가 채택되거나 능력을 인정받는 기회가 옵니다.2000년생: 에너지 넘치는 하루입니다. 운동이나 활동적인 취미를 즐겨보세요.뱀띠 (사)조용히 내실을 다지는 것이 좋은 날입니다. 겉치레보다는 실속을 챙기세요.1953년생: 편안한 마음으로 하루를 보내세요. 걱정거리가 사라집니다.1965년생: 중요한 문서는 꼼꼼하게 다시 확인하는 습관을 가지세요.1977년생: 새로운 아이디어가 떠오르지만, 실행은 조금 미루는 것이 좋습니다.1989년생: 연인 사이에 냉기류가 흐를 수 있습니다. 따뜻한 말 한마디가 필요합니다.2001년생: 묵묵히 자신의 자리를 지키면 인정받는 날이 옵니다.말띠 (오)오늘은 쥐와 말이 부딪히는 날(상충살)이라 매사 조심하는 것이 좋습니다. 다툼을 피하고 건강에 유의하세요.1954년생: 혈압이나 심장 계통의 건강 관리에 신경 쓰세요. 무리하면 안 됩니다.1966년생: 욱하는 성질을 죽여야 손해를 보지 않습니다. 참는 자에게 복이 옵니다.1978년생: 직장에서 상사나 동료와 마찰이 생길 수 있으니 언행을 낮추세요.1990년생: 운전 시 교통안전에 각별히 유의해야 합니다. 방어운전 필수.2002년생: 친구와의 약속이 취소되거나 오해가 생길 수 있습니다.양띠 (미)감정 기복이 심해질 수 있는 날입니다. 마인드 컨트롤이 중요하며, 주변 상황에 예민하게 반응하지 마세요.1955년생: 가까운 사이일수록 금전 거래는 절대 금물입니다.1967년생: 가족 문제로 신경 쓸 일이 생기지만 곧 해결되니 너무 걱정 마세요.1979년생: 업무 스트레스가 많습니다. 퇴근 후에는 온전한 휴식이 필요합니다.1991년생: 의사소통에 장애가 생길 수 있습니다. 중요한 내용은 문자로 남기세요.2003년생: 공부가 손에 잘 잡히지 않습니다. 잠시 산책을 다녀오세요.원숭이띠 (신)쥐띠와 원숭이띠는 서로 돕는 관계입니다. 활기차고 즐거운 일들이 많이 생깁니다.1956년생: 기다리던 반가운 소식이 들려옵니다. 귀인이 찾아옵니다.1968년생: 재물운이 좋으니 뜻밖의 수익이 생기거나 선물을 받습니다.1980년생: 꼬였던 문제가 술술 풀리며 해결의 실마리를 찾습니다.1992년생: 창의력이 돋보이는 날입니다. 예술적 감각을 발휘해 보세요.2004년생: 친구들과의 관계가 돈독해지고 즐거운 추억을 만듭니다.닭띠 (유)지혜가 빛나는 날이지만, 자칫 자기 꾀에 자기가 넘어갈 수 있으니 주의하세요.1957년생: 마음을 비우고 순리대로 따르면 평온한 하루가 됩니다.1969년생: 너무 완벽함을 추구하다가 건강을 해칠 수 있습니다. 적당히 타협하세요.1981년생: 자신의 의견을 명확하게 표현해야 오해가 없습니다.1993년생: 주변의 시선을 한 몸에 받아 인기가 상승합니다.2005년생: 한 가지 목표에 집중하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.개띠 (술)평범함 속에서 행복을 찾는 날입니다. 큰 욕심 없이 묵묵히 일하면 보람을 느낍니다.1958년생: 저녁 식탁에서 가족과 함께 대화의 꽃을 피워보세요.1970년생: 꾸준함이 정답입니다. 지금 하는 일을 계속 밀고 나가세요.1982년생: 작은 실수라도 그냥 넘기지 말고 꼼꼼히 체크하세요.1994년생: 소소한 행운이 따르는 날입니다. 복권을 한 장 사보는 것도 재미입니다.2006년생: 선배나 선생님의 조언이 큰 도움이 됩니다. 귀담아들으세요.돼지띠 (해)물 흐르듯 순조로운 하루입니다. 대인관계가 원만하고 주변의 협조를 잘 얻습니다.1959년생: 오랜만에 친구를 만나 즐거운 시간을 보냅니다.1971년생: 사업 운이 좋습니다. 새로운 거래처가 생기거나 계약이 성사됩니다.1983년생: 직장 생활이 순탄하고 업무 효율이 높습니다. 칼퇴근 가능!1995년생: 새로운 모임이나 동호회에 나가면 좋은 인연을 만날 수 있습니다.2007년생: 컨디션이 좋으니 무엇을 해도 즐겁습니다. 푹 자고 일찍 일어나세요.