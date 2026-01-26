[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 1월 28일 수요일(음력 12월 10일, 임인일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 1월 28일 수요일(음력 12월 10일, 임인일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘검은 호랑이(임인)’의 날입니다. 거침없이 내달리는 호랑이의 기상과 지혜로운 물의 기운이 만났습니다. 추진력이 강해지고 새로운 일을 도모하기에 좋은 날이지만, 지나친 자신감은 독이 될 수 있으니 주변을 살피는 지혜가 필요합니다.쥐띠 (자)활동력이 왕성해지고 의욕이 넘칩니다. 다만, 자신의 능력을 과신하여 무리한 계획을 세우는 것은 금물입니다.1948년생: 건강을 위해 보양식을 챙겨 먹거나 가벼운 운동을 하세요.1960년생: 금전 거래는 신중해야 합니다. 들어오는 돈보다 나가는 돈이 많을 수 있습니다.1972년생: 사업 운이 활짝 열렸습니다. 적극적으로 움직이면 좋은 성과가 있습니다.1984년생: 직장에서 경쟁자가 생길 수 있으나 실력으로 충분히 이길 수 있습니다.1996년생: 새로운 이성이나 친구를 만나기에 좋은 날입니다. 모임에 빠지지 마세요.소띠 (축)호랑이의 기운에 눌려 다소 위축될 수 있습니다. 나서기보다는 뒤에서 상황을 지켜보며 실속을 챙기는 것이 유리합니다.1949년생: 가족 간에 사소한 오해가 생길 수 있으니 대화로 푸세요.1961년생: 남의 일에 참견했다가 덤터기를 쓸 수 있습니다. 못 본 척하세요.1973년생: 묵묵히 일한 당신, 오늘만큼은 상사에게 인정을 받습니다.1985년생: 주식이나 투자 등 재테크는 잠시 미루는 것이 좋습니다. 관망하세요.1997년생: 공부에 집중이 잘 안 되는 날입니다. 잠시 머리를 식히는 것도 방법입니다.호랑이띠 (인)자신의 날을 만나 기운이 하늘을 찌릅니다. 리더십을 발휘하기 좋으나, 독단적인 행동은 적을 만들 수 있으니 주의하세요.1950년생: 고집을 부리면 고립됩니다. 주변 사람들의 의견을 경청하세요.1962년생: 당신의 결정이 중요한 날입니다. 책임감을 가지고 신중하게 선택하세요.1974년생: 부부 싸움은 칼로 물 베기입니다. 먼저 사과하면 평화가 옵니다.1986년생: 새로운 기회가 찾아옵니다. 망설이지 말고 잡으세요.1998년생: 혈기 왕성한 것은 좋으나 감정 조절에 실패하면 후회할 일이 생깁니다.토끼띠 (묘)호랑이와 토끼는 서로 돕는 관계입니다. 대인관계가 좋아지고 주변의 도움으로 일이 순조롭게 풀립니다.1951년생: 기다리던 반가운 소식이 들려와 얼굴에 웃음꽃이 핍니다.1963년생: 친구들과의 모임에서 즐거운 시간을 보내며 스트레스를 날리세요.1975년생: 직장에서 팀워크가 빛을 발하는 날입니다. 동료와 협력하세요.1987년생: 짝사랑하던 사람에게 고백하거나 프러포즈하기에 좋은 날입니다.1999년생: 당신의 인기가 높아져 주변의 시선을 한 몸에 받습니다.용띠 (진)용과 호랑이가 만났으니(용호상박) 경쟁이 치열한 하루가 될 수 있습니다. 자존심 대결보다는 실리를 추구하세요.1952년생: 혈압 관리에 유의하고 흥분하는 일을 피하세요.1964년생: 금전적인 손실을 조심해야 합니다. 지갑 관리에 만전을 기하세요.1976년생: 직장에서 라이벌과 부딪칠 수 있습니다. 유연한 대처가 필요합니다.1988년생: 마음을 다스리는 명상이나 독서가 도움이 됩니다.2000년생: 과도한 학업 스트레스로 예민해질 수 있습니다. 충분한 수면을 취하세요.뱀띠 (사)일이 꼬이고 답답함을 느낄 수 있습니다. 억지로 풀려 하지 말고 시간이 해결해 주기를 기다리는 여유가 필요합니다.1953년생: 마음이 편안해야 몸도 건강합니다. 긍정적인 생각을 하세요.1965년생: 말 한마디로 천 냥 빚을 갚습니다. 부드러운 언어를 사용하세요.1977년생: 직장 상사와의 관계가 껄끄러울 수 있으니 눈치껏 행동하세요.1989년생: 연인과 다툼수가 있으니 오늘은 데이트를 피하거나 일찍 귀가하세요.2001년생: 헛된 욕심은 화를 부릅니다. 현재에 만족하는 것이 좋습니다.말띠 (오)호랑이와 말은 합이 좋아 에너지가 상승합니다. 열정적으로 일하면 기대 이상의 성과를 얻을 수 있는 행운의 날입니다.1954년생: 아랫사람에게 덕을 베풀면 칭송을 받게 됩니다.1966년생: 사업가는 매출이 오르고 직장인은 승진 기운이 있습니다.1978년생: 행운의 여신이 당신 편입니다. 복권을 한 장 사보는 것도 좋습니다.1990년생: 여행이나 출장을 떠나기에 아주 좋은 날입니다. 이동 중에 행운이 있습니다.2002년생: 친구들과의 우정이 더욱 돈독해지는 계기가 생깁니다.양띠 (미)호랑이 앞에 선 양처럼 위축될 수 있습니다. 눈에 띄는 행동은 삼가고 조용히 자신의 자리를 지키는 것이 상책입니다.1955년생: 사기나 보이스피싱 등 금전 피해를 조심하세요.1967년생: 배우자의 말에 귀 기울이면 집안이 평안합니다.1979년생: 지금은 힘들어도 참고 견디면 반드시 좋은 날이 옵니다.1991년생: 겸손한 태도가 당신을 위기에서 구해줍니다.2003년생: 열심히 노력한 만큼의 결과가 나오지 않아 속상할 수 있습니다.원숭이띠 (신)오늘은 호랑이와 원숭이가 충돌하는 날(인신충)입니다. 사고수나 다툼수가 있으니 매사 조심하고 안전을 최우선으로 하세요.1956년생: 뼈나 관절 건강에 유의하세요. 무리한 활동은 금물입니다.1968년생: 장거리 운전은 피하고 대중교통을 이용하는 것이 좋습니다.1980년생: 욱하는 성질 때문에 일을 그르칠 수 있습니다. 참을 인(忍) 자를 새기세요.1992년생: 연인과의 이별수가 있으니 감정적인 대응은 자제하세요.2004년생: 마음이 불안정하니 차분하게 안정을 취하는 것이 좋습니다.닭띠 (유)바쁘게 움직이지만 실속은 적을 수 있습니다. 완벽주의를 조금 내려놓고 여유를 가지면 오히려 결과가 좋습니다.1957년생: 과로로 인한 피로가 누적될 수 있습니다. 휴식이 보약입니다.1969년생: 중요한 문서는 꼼꼼하게 다시 한번 확인하세요. 실수가 있을 수 있습니다.1981년생: 업무량이 많아 야근할 수 있습니다. 체력 관리에 힘쓰세요.1993년생: 외모를 가꾸는 데 투자하면 자신감이 상승합니다.2005년생: 한 가지 목표를 정하고 집중하면 성과를 낼 수 있습니다.개띠 (술)호랑이와 개는 좋은 파트너입니다. 든든한 지원군을 얻거나 마음이 맞는 사람을 만나 즐거운 하루를 보냅니다.1958년생: 마음이 평온하고 가정이 화목하니 더 바랄 것이 없습니다.1970년생: 뜻밖의 재물이 들어오거나 횡재수가 있습니다.1982년생: 당신의 능력을 인정받아 포상을 받거나 칭찬을 듣습니다.1994년생: 솔로라면 소개팅에서 이상형을 만날 수 있는 운입니다.2006년생: 멘토나 선생님의 도움으로 고민이 해결됩니다.돼지띠 (해)호랑이와 돼지는 육합으로 아주 좋은 관계입니다. 모든 일이 술술 풀리고 행운이 따르는 기분 좋은 날입니다.1959년생: 자녀에게 용돈을 받거나 선물을 받을 수 있습니다.1971년생: 계약이나 협상에서 유리한 고지를 점령합니다.1983년생: 번뜩이는 아이디어로 업무 효율을 높이고 칭찬받습니다.1995년생: 연인과 오붓한 데이트를 즐기기에 최적의 날입니다.2007년생: 오늘 하루는 당신이 주인공입니다. 즐겁게 보내세요.