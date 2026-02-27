[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 28일

48년생 : 몸과 마음이 한결 가벼워진다.60년생 : 약속은 꼼꼼히 살피고 진행해라.72년생 : 반가운 소식이 찾아와 힘이 난다.84년생 : 시작한 일을 정리하기 좋은 날이다.96년생 : 친구의 도움으로 막힌 일이 풀리겠다.49년생 : 재물과 명예가 함께 도와주는 기운이다.61년생 : 사람들 사이에서 신뢰를 얻기 쉽다.73년생 : 몸과 마음이 건강해 하루가 가볍다.85년생 : 유혹이 보여도 스스로 기준을 지켜라.97년생 : 들어오는 운은 잘 모으는 것이 중요하다.호랑이50년생 : 수입보다 지출에 조금 더 신경 써라.62년생 : 과한 취미 생활은 잠시 줄여도 좋다.74년생 : 집안의 평온함이 마음을 편안하게 한다.86년생 : 늦은 시간까지는 머무르지 않는 게 좋겠다.98년생 : 검소한 하루가 오히려 마음을 가볍게 한다.토끼51년생 : 재물운이 도와 마음이 넉넉해진다.63년생 : 일정이 바뀌어도 여유 있게 받아들여라.75년생 : 기다리던 연락이 찾아올 수 있다.87년생 : 필요한 때 도움을 받을 운이다.99년생 : 자신감을 가지고 도전하면 힘이 난다.52년생 : 집안에 기분 좋은 기운이 감돈다.64년생 : 멀리 나서는 일은 한 번 더 검토해라.76년생 : 노력의 대가로 기쁜 소득이 생긴다.88년생 : 짧은 여행이 마음에 큰 쉼을 준다.00년생 : 우연한 만남에서 새로운 인연이 이어진다.53년생 : 노고가 많다. 곧 풀릴 것이다.65년생 : 우연한 기회로 안정 찾는다.77년생 : 운이 열리고 있으니 염려 마라.89년생 : 도움의 손길이 나타난다.01년생 : 근심거리가 해결된다.54년생 : 어둠 속에서 등불을 만나겠다.66년생 : 마음을 열고 가족과 대화하라.78년생 : 노력의 대가가 주어진다.90년생 : 냉철한 판단력이 필요한 날.02년생 : 자기 뜻대로 밀어붙여라.43년생 : 하늘이 복을 주니 평탄하다.55년생 : 물러서지 말고 전진해야 한다.67년생 : 고생 끝에 낙이 오니 기다려라.79년생 : 마음이 조급해져 의욕만 앞선다.91년생 : 때를 기다려라.원숭이44년생 : 다툴 일은 피하는 것이 좋겠다.56년생 : 인간 관계에선 책임감이 필수.68년생 : 뜻하지 않게 횡재수 있다.80년생 : 현실안주보다 적극성이 필요하다.92년생 : 윗사람의 도움이 필요하겠다.45년생 : 감정적으로 해결하지 마라.57년생 : 허풍은 나중에 곤란 겪는다.69년생 : 돈이 나가지 않게 조심해야겠다.81년생 : 오늘 당장에 승부를 걸지 마라.93년생 : 너그러운 마음을 가져야 한다.46년생 : 계획한 바대로 추진하라.58년생 : 지나친 투자는 삼가라.70년생 : 성실함이 길운을 부른다.82년생 : 현재의 이익에 급급하지 마라.94년생 : 순리에 따르면 큰 위험 없다.돼지47년생 : 참는 것이 상책이다.59년생 : 건강보다 소중한 것은 없음을 명심.71년생 : 자신을 학대하지 마라.83년생 : 거동을 신중히 해야 큰 이득.95년생 : 몸 관리를 철저히 하라.