[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 28일

입력 2026 02 27 01:43 수정 2026 02 27 01:43
48년생 : 몸과 마음이 한결 가벼워진다.

60년생 : 약속은 꼼꼼히 살피고 진행해라.

72년생 : 반가운 소식이 찾아와 힘이 난다.

84년생 : 시작한 일을 정리하기 좋은 날이다.

96년생 : 친구의 도움으로 막힌 일이 풀리겠다.



49년생 : 재물과 명예가 함께 도와주는 기운이다.

61년생 : 사람들 사이에서 신뢰를 얻기 쉽다.

73년생 : 몸과 마음이 건강해 하루가 가볍다.

85년생 : 유혹이 보여도 스스로 기준을 지켜라.

97년생 : 들어오는 운은 잘 모으는 것이 중요하다.

호랑이

50년생 : 수입보다 지출에 조금 더 신경 써라.

62년생 : 과한 취미 생활은 잠시 줄여도 좋다.

74년생 : 집안의 평온함이 마음을 편안하게 한다.

86년생 : 늦은 시간까지는 머무르지 않는 게 좋겠다.

98년생 : 검소한 하루가 오히려 마음을 가볍게 한다.

토끼

51년생 : 재물운이 도와 마음이 넉넉해진다.

63년생 : 일정이 바뀌어도 여유 있게 받아들여라.

75년생 : 기다리던 연락이 찾아올 수 있다.

87년생 : 필요한 때 도움을 받을 운이다.

99년생 : 자신감을 가지고 도전하면 힘이 난다.



52년생 : 집안에 기분 좋은 기운이 감돈다.

64년생 : 멀리 나서는 일은 한 번 더 검토해라.

76년생 : 노력의 대가로 기쁜 소득이 생긴다.

88년생 : 짧은 여행이 마음에 큰 쉼을 준다.

00년생 : 우연한 만남에서 새로운 인연이 이어진다.



53년생 : 노고가 많다. 곧 풀릴 것이다.

65년생 : 우연한 기회로 안정 찾는다.

77년생 : 운이 열리고 있으니 염려 마라.

89년생 : 도움의 손길이 나타난다.

01년생 : 근심거리가 해결된다.



54년생 : 어둠 속에서 등불을 만나겠다.

66년생 : 마음을 열고 가족과 대화하라.

78년생 : 노력의 대가가 주어진다.

90년생 : 냉철한 판단력이 필요한 날.

02년생 : 자기 뜻대로 밀어붙여라.



43년생 : 하늘이 복을 주니 평탄하다.

55년생 : 물러서지 말고 전진해야 한다.

67년생 : 고생 끝에 낙이 오니 기다려라.

79년생 : 마음이 조급해져 의욕만 앞선다.

91년생 : 때를 기다려라.

원숭이

44년생 : 다툴 일은 피하는 것이 좋겠다.

56년생 : 인간 관계에선 책임감이 필수.

68년생 : 뜻하지 않게 횡재수 있다.

80년생 : 현실안주보다 적극성이 필요하다.

92년생 : 윗사람의 도움이 필요하겠다.



45년생 : 감정적으로 해결하지 마라.

57년생 : 허풍은 나중에 곤란 겪는다.

69년생 : 돈이 나가지 않게 조심해야겠다.

81년생 : 오늘 당장에 승부를 걸지 마라.

93년생 : 너그러운 마음을 가져야 한다.



46년생 : 계획한 바대로 추진하라.

58년생 : 지나친 투자는 삼가라.

70년생 : 성실함이 길운을 부른다.

82년생 : 현재의 이익에 급급하지 마라.

94년생 : 순리에 따르면 큰 위험 없다.

돼지

47년생 : 참는 것이 상책이다.

59년생 : 건강보다 소중한 것은 없음을 명심.

71년생 : 자신을 학대하지 마라.

83년생 : 거동을 신중히 해야 큰 이득.

95년생 : 몸 관리를 철저히 하라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
