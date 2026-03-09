logo
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 9일

입력 2026 03 09 01:04 수정 2026 03 09 01:04
48년생 : 분주한 하루가 된다.

60년생 : 이익이 있으니 기분 좋은 하루가 된다.

72년생 : 나태해지기 쉬우니 힘껏 노력하는 게 좋다.

84년생 : 일을 함부로 벌이지 않는 게 좋다.

96년생 : 칭찬받을 일이 생긴다.



49년생 : 오해를 받기 쉬우니 언행에 조심하는 것이 좋다.

61년생 : 아랫사람의 의견을 들어보는 것도 좋겠다.

73년생 : 생각지 않은 기쁨이 있다.

85년생 : 일이 잘 풀려나간다.

97년생 : 문서 관계에 주의하는 게 좋다.

호랑이

50년생 : 자신을 낮추는 것이 유리하다.

62년생 : 우정에 금이 가기 쉬우니 조심하는 게 좋다.

74년생 : 재물이 다소 줄어들 수 있다.

86년생 : 인정받지 못해도 참는 게 좋다.

98년생 : 어렵던 일들이 사라지고 밝은 기운이 온다.

토끼

51년생 : 융통성을 발휘하는 게 좋다.

63년생 : 욕심이 더 큰 욕심을 부른다.

75년생 : 가정의 평안을 지키는 것이 길하다.

87년생 : 대인 관계에 신중하는 게 좋다.

99년생 : 만사형통.



52년생 : 심신이 피곤한 하루다.

64년생 : 가까운 사람의 도움을 받는다.

76년생 : 가는 곳마다 막힘이 크다.

88년생 : 진실성 있게 사람을 대하는 게 좋다.

00년생 : 하는 일마다 잘되고 화기애애하다.



53년생 : 목소리를 낮추는 게 좋다.

65년생 : 무난한 하루가 된다.

77년생 : 자신감으로 밀어붙이면 해결된다.

89년생 : 건강보다 소중한 것이 없다.

01년생 : 재물과 명예가 함께한다.



54년생 : 매사에 여유를 가지는 게 좋다.

66년생 : 본분을 태만히 하지 않는 게 좋다.

78년생 : 모든 것이 수월해지고 행운이 온다.

90년생 : 일에 박차를 가하는 게 좋다.

02년생 : 사람이 많이 모인 곳을 피하는 게 좋다.



43년생 : 복이 있지만 이기심은 버리는 게 좋다.

55년생 : 욕심이 너무 지나쳐 어려움이 있다.

67년생 : 좋은 결과가 찾아온다.

79년생 : 무리한 전진은 실패를 가져온다.

91년생 : 작은 것에 만족하는 게 좋다.

원숭이

44년생 : 칭송받는 하루.

56년생 : 방심하다가 큰 낭패를 볼 수 있다.

68년생 : 진심으로 대하면 복이 온다.

80년생 : 남의 말을 함부로 하지 않는 게 좋다.

92년생 : 매사 받기보다는 도움을 주는 게 좋다.



45년생 : 이동은 되도록 삼가는 게 좋다.

57년생 : 큰 행운이 있다.

69년생 : 이사는 좋지 않다.

81년생 : 몸과 마음을 깨끗이 하는 게 좋다.

93년생 : 마음을 비우는 것이 좋다.



46년생 : 겸손하면 재물이 들어온다.

58년생 : 동업하면 결과가 나쁠 수 있다.

70년생 : 어려운 사람을 도와주는 게 좋다.

82년생 : 소신대로 행동하는 게 좋다.

94년생 : 일의 매듭을 확실히 하는 게 좋다.

돼지

47년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.

59년생 : 행동을 신중히 하는 게 좋다.

71년생 : 그동안 노력한 만큼 성과가 있다.

83년생 : 작은 목표를 세우면 이루어진다.

95년생 : 재물을 구하려다 어려움을 겪을 수 있다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
