[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

4일 오전 9시 5분 네이버 증권 검색 상위권에서는 대형 반도체주의 강세와 HLB(028300) 계열의 급락에 관심이 쏠렸다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 3.19% 상승한 22만6500원, 2위 SK하이닉스(000660)는 4.94% 오른 146만7000원에 거래됐다.상위 20개 종목 가운데 15개가 상승했고 5개가 하락했다. 삼성전자는 22만5500원에서 22만8000원 사이에서 움직였다. SK하이닉스는 145만8000원으로 출발해 147만6000원까지 올랐다. 검색 3위 HLB는 17.69% 하락한 3만3500원이었다. 장중 저가는 3만1400원, 고가는 3만3550원이었다.상승률이 가장 높았던 종목은 심텍(222800)이다. 11.93% 오른 12만5700원에 거래됐고 장중 12만6000원을 기록했다. 코리아써키트(007810)는 10.11% 상승한 7만8400원으로, 저가 7만7800원과 고가 8만1300원 사이에서 움직였다. SK스퀘어(402340)는 5.39% 오른 94만7500원, 효성중공업(298040)은 5.38% 상승한 207만7000원이었다.하락 종목 중에서는 HLB의 낙폭이 17.69%로 가장 컸다. HLB제약(047920)도 16.81% 내린 8760원에 거래됐다. 장중 범위는 8130~8770원이었다. 알테오젠(196170)은 3.51% 하락한 20만6000원으로 저가 20만1000원을 기록했다. 한진칼(180640)은 2.34% 내린 17만1100원이었으며 장중 16만1900원까지 밀렸다.검색 상위권의 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에서 실제 거래로 이어졌다. 삼성전자 거래량은 78만8748주로 상위 20개 중 가장 많았고 거래대금은 1787억6500만원이었다. SK하이닉스는 19만7633주가 거래됐지만 거래대금은 2893억1700만원으로 가장 컸다. HLB는 32만6052주, 삼성중공업(010140)은 23만5841주가 체결됐다. 삼성전기(009150)는 3만7335주 거래에 거래대금 431억2200만원을 기록했다.개장 직후 검색 상위 종목은 상승 15개, 하락 5개로 상승 종목이 우세했다. 심텍과 코리아써키트가 두 자릿수 상승률을 보인 반면 HLB와 HLB제약은 두 자릿수로 하락했다. 거래대금은 SK하이닉스와 삼성전자에 집중됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자