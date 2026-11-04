[속보] 트럼프 “중간선거 결과 수용 의향…민주당과 협력할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령. 2026.11.01 AP 뉴시스

미국 11·3 중간선거에서 야당인 민주당이 상·하원을 모두 장악할 가능성이 커진 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 중간선거 결과를 받아들이고 민주당과 협력할 준비가 돼 있다고 밝혔다.트럼프 대통령은 3일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와의 전화 인터뷰에서 ‘선거 결과를 수용할 것이냐’는 질문에 “전적으로 받아들일 의향이 있다”고 답했다.이어 “민주당과 협력할 것이다. 그들과 함께 일하기를 기대한다”며 “아마도 뭔가 합의를 이뤄낼 수 있을 것”이라고 말했다.트럼프 대통령은 앞서 자신의 소셜미디어(SNS)인 ‘트루스소셜’에서 공화당의 패배 요인으로 “내가 투표 용지에 없었기 때문”이라며 “내가 있었다면 큰 승리를 거뒀을 것”이라고 밝히기도 했다.한편 미국 전역에서 이날 치러진 중간선거에서 민주당은 하원을 탈환한 데 이어 상원까지 탈환에 성공했다. 공화당이 30년 넘게 상원 의석을 지켜온 텍사스주에서도 제임스 탈라리코 민주당 후보의 당선이 확정됐다.윤예림 기자