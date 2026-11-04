[포착] “손님이 아니라 악어잖아!”…발칵 뒤집힌 가게, 결말은?

미국의 한 베이글 가게에 악어 한 마리가 들어와 직원들이 깜짝 놀라는 소동이 벌어졌다. 페이스북

미국의 한 베이글 가게에 악어 한 마리가 들어와 직원들이 깜짝 놀라는 소동이 벌어졌다. 페이스북

미국의 한 베이글 가게에 악어 한 마리가 들어와 직원들이 깜짝 놀라는 소동이 벌어졌다. 페이스북

미국의 한 베이글 가게에 악어 한 마리가 들어와 직원들이 깜짝 놀라는 소동이 벌어졌다. 페이스북

미국의 한 베이글 가게에 악어 한 마리가 들어와 직원들이 깜짝 놀라는 소동이 벌어졌다.악어는 몸길이가 약 90㎝에 달하는 어린 개체로, 열린 뒷문을 통해 가게 안으로 들어온 것으로 알려졌다.3일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 지난달 30일 미국 노스캐롤라이나주 사우스포트에 있는 베이글 가게 ‘베이글 독 익스프레스’에 악어 한 마리가 나타났다.가게 측이 소셜미디어(SNS)에 공개한 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 악어가 열린 뒷문을 통해 가게 안으로 들어오는 모습이 담겼다.악어는 먼저 창고를 지나 주방으로 향한 뒤 매장 앞쪽으로 이동했다.이내 계산대 뒤편까지 들어온 악어를 발견한 가게 주인 제시 드리스콜은 깜짝 놀라 펄쩍 뛰며 뒷걸음질 쳤다.드리스콜은 곧바로 가게 밖으로 뛰어나간 뒤 다른 남성을 데리고 들어와 악어가 나타난 사실을 알렸다.그는 “베이글 가게에서 이런 일이 벌어지는 건 정말 이례적”이라며 “가게에는 손님도 오고 친구들도 들르지만, 악어를 보게 될 거라고는 상상도 못 했다”고 설명했다.드리스콜은 즉시 911에 신고했고, 출동한 경찰과 동물보호 당국이 악어를 안전하게 포획해 밖으로 옮겼다. 다행히 다친 사람은 없었다.드리스콜은 당시 새 오븐을 설치하느라 정신이 팔려 악어가 가게 안으로 들어오는 것을 알아채지 못했다고 설명했다.가게 측은 SNS에 “갓 구운 베이글 소문이 늪지대까지 퍼진 모양”이라며 “부상자도, 큰 소동도 없었다. 그저 아주 특별한 손님 한 명이 찾아왔을 뿐”이라고 재치 있게 적었다.하승연 기자