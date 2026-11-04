미 반도체주 반등 훈풍… 코스닥 상승 출발, 상승 종목 1200개

코스닥이 11월 4일 장 초반 상승 흐름을 이어가고 있다.4일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일 704.39보다 9.21포인트(1.31%) 오른 713.60을 나타냈다. 지수는 715.74로 출발한 뒤 장중 718.34까지 오르며 강세를 보였고, 저가는 712.98이다.간밤 미국 반도체주 반등도 투자심리를 지지하는 흐름으로 읽힌다. 필라델피아 반도체 지수는 2.63% 상승했고, 마이크론은 2.58%, SK하이닉스 ADR은 2.09%, 샌디스크는 4.78% 올랐다. 이에 따라 국내 코스닥에서도 반도체 관련 종목을 중심으로 매수세가 유입되는 모습이다.수급은 개인이 받치고 있다. 코스닥 시장에서 개인은 618억원 순매수 중인 반면 외국인은 245억원, 기관은 204억원 각각 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 차익거래가 보합이고 비차익거래에서 216억원 매도 우위를 보여 전체적으로 216억원 순매도를 기록했다.시장 전반의 상승 종목 수가 하락 종목 수를 크게 웃돌고 있다. 상승 종목은 1200개, 하락 종목은 393개이며 보합은 117개다. 상한가 1개 종목도 나왔다.시가총액 상위 종목은 대체로 오름세다. 에코프로(086520)는 3.42%, 에코프로비엠(247540)은 2.63%, 주성엔지니어링(036930)은 4.00%, 레인보우로보틱스(277810)는 2.01%, 심텍(222800)은 10.15%, 이오테크닉스(039030)는 2.23%, 원익IPS(240810)는 3.08%, 리노공업(058470)은 3.74% 상승했다. 반면 알테오젠(196170)은 3.04% 내렸고 HLB(028300)는 16.95% 급락했다.개별 종목별로는 상승 탄력이 강한 종목이 두드러졌다. 아시아경제는 가격제한폭까지 오른 1414원을 기록했고, 이에스티는 29.6%, 비엘팜텍은 25.77%, 포메탈은 20.97%, 케이엔알시스템은 17.99% 상승했다.반대로 하락 상위에는 HLB 그룹주가 대거 포진했다. HLB는 16.83% 내렸고 HLB바이오스텝은 16.74%, HLB제약은 15.76%, HLB생명과학은 13.43%, HLB테라퓨틱스는 11.84% 하락했다.이날 코스닥은 최근 5거래일간 큰 폭 조정을 겪은 뒤 반등을 시도하는 흐름이다. 전날 4.08% 급락했던 지수는 이날 상승 출발에 성공했고, 장 초반에도 714 안팎에서 오름폭을 유지하고 있다. 다만 외국인과 기관의 동반 매도세, 일부 바이오 대형주의 급락은 변동성을 키울 수 있는 요인으로 꼽힌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자