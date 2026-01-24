logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

한지민, 파격 뒤태 노출 ‘반전 섹시미’

입력 2026 01 24 09:17 수정 2026 01 24 10:20
기사 소리로 듣기
다시듣기
한지민. 마리끌레르 인스타그램
한지민. 마리끌레르 인스타그램


배우 한지민이 그동안 본 적 없는 과감한 패션으로 반전 매력을 선사했다.

지난 23일 패션 매거진 ‘마리끌레르’는 공식 SNS 채널을 통해 “공개를 약 한 달 앞둔 드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’으로 돌아올 배우 한지민을 만났다”는 글과 함께 최신 화보 컷을 공개했다.

공개된 사진 속 한지민은 단아한 이미지와는 상반되는 파격적인 스타일링을 선보였다. 특히 등을 완전히 노출한 블랙 홀터넥 드레스를 입은 컷에서는 군살 하나 없는 슬림한 뒤태와 고혹적인 아우라를 뿜어내 감탄을 자아냈다. 머리를 깔끔하게 올린 ‘업스타일’ 헤어는 그녀의 목선과 어깨 라인을 더욱 돋보이게 하며 감각적인 분위기를 배가시켰다.

한지민. 마리끌레르 인스타그램
한지민. 마리끌레르 인스타그램


또 다른 사진에서는 어깨 라인이 드러나는 오프숄더 드레스를 완벽하게 소화, 특유의 우아하면서도 치명적인 섹시미를 드러내 시선을 사로잡았다. 사진을 접한 팬들은 “역시 한지민, 리즈 갱신이다”, “드라마 캐릭터가 벌써부터 궁금해진다”, “반전 매력에 눈을 뗄 수 없다” 등의 뜨거운 반응을 보였다.

한편 한지민은 오는 2월 28일 처음 방송되는 JTBC 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’을 통해 안방극장에 복귀한다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
한지민이 복귀할 드라마의 제목은?
TodayBest

  1. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    thumbnail - “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

  2. “14살인데 기저귀 차고 젖병” 쌍둥이 아들 감금하고 아기로 키운 엄마…美 충격

    thumbnail - “14살인데 기저귀 차고 젖병” 쌍둥이 아들 감금하고 아기로 키운 엄마…美 충격

  3. “자취하는 여중생 저녁 챙겨주실 분” 당근에 집 주소 올린 부모, 괜찮나요?

    thumbnail - “자취하는 여중생 저녁 챙겨주실 분” 당근에 집 주소 올린 부모, 괜찮나요?

  4. 美 찜질방 앞 31㎏ 한국인 여성 시신, 한인 목사 가족의 고문…‘그리스도의 군사’ 사건

    thumbnail - 美 찜질방 앞 31㎏ 한국인 여성 시신, 한인 목사 가족의 고문…‘그리스도의 군사’ 사건

  5. 황영웅 3년만 복귀 무산… “간절하다” 했지만 강진청자축제 무대 ‘재검토’

    thumbnail - 황영웅 3년만 복귀 무산… “간절하다” 했지만 강진청자축제 무대 ‘재검토’

  6. “눈·목까지 끌어올려” 안면거상 수술 고백한 63세 윤영미, 2달째 근황 ‘깜짝’

    thumbnail - “눈·목까지 끌어올려” 안면거상 수술 고백한 63세 윤영미, 2달째 근황 ‘깜짝’
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved