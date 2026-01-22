logo
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 22일

입력 2026 01 22 01:58 수정 2026 01 22 01:58
48년생 : 결과는 마음가짐에 달렸다.

60년생 : 수입이 줄어도 마음의 안정을 지켜라.

72년생 : 헛수고가 많으니 점검하라.

84년생 : 이기심을 버리면 도움 된다.

96년생 : 작은 이득 얻겠다.



49년생 : 묵은 것을 정리하면 복이 온다.

61년생 : 현상 유지로 만족하라.

73년생 : 다음 기회를 차분히 기다려라.

85년생 : 사소한 다툼은 금방 풀어라.

97년생 : 마음이 한결 평온해진다.

호랑이

50년생 : 달콤한 말은 한 번 더 살펴라.

62년생 : 소신이 성과를 이끈다.

74년생 : 큰 꿈도 작은 실천이 시작이다.

86년생 : 질투보다 신뢰를 선택하라.

98년생 : 회복세에 접어든다.

토끼

51년생 : 잃었던 것을 되찾는다.

63년생 : 과한 간섭은 하지 마라.

75년생 : 해야 할 일이 많아진다.

87년생 : 뜻밖의 시비는 무조건 피하라.

99년생 : 휴식이 필요하다.



52년생 : 순조로운 하루가 된다.

64년생 : 시간이 해결해주는 일이 있다.

76년생 : 도움의 손길이 나타난다.

88년생 : 너무 성급하지 않은지 돌아보라.

00년생 : 마음의 짐이 서서히 가벼워진다.



53년생 : 재물운이 조금씩 들어온다.

65년생 : 어려운 일에 도움 받겠다.

77년생 : 기운이 넉넉히 차오른다.

89년생 : 진행하는 일이 순조롭다.

01년생 : 피로엔 휴식이 보약이다.



54년생 : 담대히 도전하면 보람 있다.

66년생 : 의사는 또렷하게 전해야 한다.

78년생 : 남의 탓 말고 스스로 답을 찾아라.

90년생 : 능력을 발휘하기에 좋은 날.

02년생 : 반가운 소식이 들린다.



43년생 : 아랫사람 조언을 들어보라.

55년생 : 한 발 물러서는 게 좋다.

67년생 : 서두르지 말고 대처하라.

79년생 : 기다리던 때가 성큼 다가온다.

91년생 : 빈틈은 차분히 메워보라.

원숭이

44년생 : 하루종일 웃을 일 많다.

56년생 : 운세가 서서히 밝아진다.

68년생 : 어렵던 일이 풀리겠다.

80년생 : 허황된 소문은 무시하라.

92년생 : 시작은 버거워도 곧 풀린다.



45년생 : 행운이 함께하는 날.

57년생 : 반가운 소식이 찾아온다.

69년생 : 기분 전환이 필요하다.

81년생 : 애정 표현이 관계를 돕는다.

93년생 : 정도를 지키면 더 안전하다.



46년생 : 건강과 재운이 함께한다.

58년생 : 가정의 화목을 위해 노력하라.

70년생 : 성공의 열쇠를 손에 쥔다.

82년생 : 컨디션이 한결 가벼워진다.

94년생 : 결과보다 과정에 신경 써라.

돼지

47년생 : 아랫사람에게 존경받는다.

59년생 : 침착한 태도가 필요하다.

71년생 : 현상 유지도 좋은 선택이다.

83년생 : 가족의 소식에 흐뭇하다.

95년생 : 판단은 과감하게 하라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
