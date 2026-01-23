[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 23일
쥐
48년생 : 바라던 일 순조롭게 이루어진다.
60년생 : 하던 일을 꾸준히 이어가라.
72년생 : 수고 뒤에 보람이 따른다.
84년생 : 오후 흐름이 더 유리하다.
96년생 : 성의를 보이면 길이 열린다.
소
49년생 : 행운이 손짓하니 준비하라.
61년생 : 맑게 갠 하늘처럼 환하다.
73년생 : 모임에서 귀한 인연을 만난다.
85년생 : 협동하면 이로운 날.
97년생 : 침착함이 가장 큰 무기가 된다.
호랑이
50년생 : 고비가 오지만 잘 넘길 수 있다.
62년생 : 분주함만큼 소득 따른다.
74년생 : 확고함이 필요한 날.
86년생 : 애정이 깊어져 마음이 따뜻하다.
98년생 : 의욕이 올라 활력이 돌겠다.
토끼
51년생 : 재수가 트여 가뿐하다.
63년생 : 웃음이 번질 일 많다.
75년생 : 투자 판단은 신중히 하라.
87년생 : 계획하던 일 이루어진다.
99년생 : 인정에 치우치지 말아야 한다.
용
52년생 : 숨고르기가 필요하다.
64년생 : 끈기가 결실을 부른다.
76년생 : 우연한 인연이 다가온다.
88년생 : 주도적으로 길을 헤쳐나가라.
00년생 : 복이 다가오니 흐뭇하다.
뱀
53년생 : 길흉이 섞여도 중심을 지켜라.
65년생 : 꼼꼼함이 실수를 줄여준다.
77년생 : 작은 행운이 스며든다.
89년생 : 반가운 소식이 찾아온다.
01년생 : 변화에 유연하게 대처하라.
말
54년생 : 위기를 기회로 바꿀 수 있다.
66년생 : 가족 화합이 큰 복을 부른다.
78년생 : 잠시 쉬며 고단함을 풀어라.
90년생 : 흐름이 순조로우니 흐뭇하다.
02년생 : 피곤하면 잠시 멈춰도 좋다.
양
43년생 : 반가운 인연이 찾아온다.
55년생 : 절제가 필요한 날.
67년생 : 재물 흐름이 좋으니 기쁘다.
79년생 : 하는 일마다 잘 진행된다.
91년생 : 바라는 바 이루어진다.
원숭이
44년생 : 밝은 얼굴이 복을 부른다.
56년생 : 형편에 맞춰 계획하라.
68년생 : 윗사람의 조언이 큰 힘이 된다.
80년생 : 뛴 만큼 결실이 따라온다.
92년생 : 배움에 몰입하기에 좋은 날.
닭
45년생 : 끈기가 빛을 발한다.
57년생 : 투자 흐름을 점검하라.
69년생 : 이동, 변화가 순조로운 날.
81년생 : 좋은 결실을 손에 넣는다.
93년생 : 차분한 계획이 필요하다.
개
46년생 : 화합이 복을 더해준다.
58년생 : 잔잔한 하루임에 만족하라.
70년생 : 마음을 나눌 일이 생긴다.
82년생 : 하던 일을 꾸준히 이어가라.
94년생 : 오해는 대화로 풀어라.
돼지
47년생 : 장거리 여행은 미루는 게 좋다.
59년생 : 복이 충만해 마음이 환하다.
71년생 : 자중하는 자세가 필요하다.
83년생 : 의견 차이는 부드럽게 해소하라.
95년생 : 정리 정돈이 필요하다.
