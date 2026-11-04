[속보] 신촌 세브란스병원서 환자가 흉기 난동…의사 1명 부상
서울 서대문구 세브란스병원에서 흉기 난동 사건이 발생했다.
4일 경찰 등에 따르면 이날 오후 서대문구 신촌동 세브란스병원 정신건강의학과 외래진료실에서 환자가 흉기 난동을 벌여 교수 1명이 흉기에 찔렸다.
피해 교수는 약 5㎝ 길이의 자상을 입고 응급실로 옮겨져 치료받았다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 피의자를 현장에서 현행범으로 체포했다. 피의자는 당시 진료를 기다리던 환자는 아니었던 것으로 알려졌다.
경찰은 정확한 사건 경위를 파악하고 있다.
윤예림 기자
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