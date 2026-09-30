열애설 없었는데…정유성 아나, 야구선수 서진용과 ‘결혼+득녀’ 동시 발표

사진=정유성 인스타그램 캡처

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아나운서 정유성과 프로야구 SSG 랜더스 투수 서진용이 열애 소식 없이 결혼과 득녀를 동시에 발표했다.정유성은 지난 29일 자신의 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 “안녕하세요. 오랜만에 소식 전해 드린다”며 “그간 조용히 만나 온 사람과 함께 가정을 이루게 되었다”라고 직접 결혼 소식을 전했다. 이와 함께 서진용과 함께 찍은 다정한 부부 사진은 물론, 혼인신고서와 갓 태어난 딸의 모습이 담긴 사진을 함께 공개했다.그는 남편이 된 서진용에 대해 “여러 변화를 지나온 제 일상에 늘 한결같은 안정감을 주는 사람이다. 함께하는 시간이 누구보다 편하고 즐거우면서도 늘 든든한 사람”이라며 깊은 애정을 드러냈다. 이어 “이제는 이 사람을 제 남편이라고, 또 우리 아이의 아빠라고 부를 수 있다는 사실이 그저 기쁘다”며 이미 법적으로 혼인신고를 마치고 부부가 됐음을 알렸다.두 사람은 열애 사실이 사전에 알려진 바가 없었기에 갑작스러운 결혼 발표는 더욱 큰 화제를 모았다. 게다가 결혼 소식과 동시에 출산 소식까지 전해져 놀라움을 더했다.그는 “감사하게도 저희에게 아기가 먼저 찾아와 결혼식은 내년 겨울로 계획하고 있다”고 전한 뒤 “이제 유주와 함께 세 식구가 되어 만들어 갈 앞날에도 따뜻한 응원 부탁드린다”고 덧붙였다.한편 1999년생인 정유성은 지난 2022년 미스코리아 글로벌 선발대회에서 미를 수상한 후 스포츠 아나운서로 활동 중이다. 1992년생인 서진용은 KBO리그 SSG 랜더스 소속의 투수로 활약하고 있다.강경민 기자