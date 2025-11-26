“악취”…‘베트남 가방속 한국인 시신’, 경북 폭력조직원이 용의자

경찰 관리 대상 폭력조직원

나머지 1명도 조폭 추종 세력

베트남 호찌민시 경찰이 23일 오후 주택가에서 신고된 가방을 조사하고 있다. 가방에서는 한국인 남성의 시신이 발견됐으며 경찰은 용의자인 한국인 2명을 붙잡아 조사 중이다. 호찌민시법률신문 캡처

23일 베트남 호찌민시에서 부패한 한국인 시신이 담긴 파란색 대형 가방이 발견된 지역. 소셜네트워크 캡처

베트남에서 20대 한국인 남성 시신이 담긴 대형 가방이 발견된 사건과 관련해 용의자로 체포된 2명 중 1명은 국내 폭력조직원으로 확인됐다.26일 경찰청에 따르면 지난 23일(현지시간) 한국인 남성 A씨 시신을 유기한 혐의를 받는 홍모(25)씨는 경북 지역의 한 조직폭력배 소속으로, 경북경찰청의 관리 대상인 것으로 파악됐다.다만 홍씨는 대구 지역 조폭인 ‘월배파’ 소속은 아닌 것으로 전해졌다.홍씨와 함께 시신을 유기한 조모(24)씨는 특정 조폭 소속도 아니고 경찰의 관리 대상도 아니지만, 특정 조폭을 추종하는 세력으로 알려졌다.사망한 A씨는 캄보디아 범죄단지(웬치) 등에서 활동하며 스캠(사기) 범죄를 벌여온 것으로 전해졌다.베트남 현지 경찰은 현재 홍씨와 조씨를 체포해 A씨가 사망에 이른 경위, 시신 유기 전후 상황 등을 수사 중이다.또 A씨 시신이 다소 부패한 상태인 점 등을 토대로 사망 시점과 원인을 확인하고 있다.경찰 관계자는 “현재는 현지 경찰이 수사 중”이라며 “용의자 2명에 대한 송환이 협의가 되면 한국 경찰이 담당 수사팀을 지정할 예정”이라고 밝혔다.앞서 A씨는 지난 23일 오후 4시쯤 베트남 호찌민 주택가에 있는 아파트 인근에서 파란색 대형 가방 안에 담긴 채 발견됐다.당시 홍씨와 조씨는 여행용 가방 위에 파란색 대형 가방을 올린 채 끌고 가다, 가방에서 풍기는 부패한 냄새를 수상히 여긴 주민들의 제지를 받았다.두 사람은 몰려든 경비원과 행인들을 뿌리친 뒤 곧장 택시를 타고 도주했으나, 결국 현지 경찰에 체포됐다.시신이 발견된 곳은 고층 아파트가 있는 고급 주택가로, 감시 카메라가 많이 설치돼 비교적 치안이 좋은 지역으로 전해졌다. 외국인 거주 비율도 높은 것으로 알려졌다.권윤희 기자