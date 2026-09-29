logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

암호화폐 시총 2조8486억 달러… 체인링크 6.41% 상승, 니어프로토콜 12%대 급락

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 09 29 12:25 수정 2026 09 29 12:25
기사 소리로 듣기
다시듣기




글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 29일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조8486억 달러, 전체 거래량은 1577억 달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 58.4%, 이더리움 도미넌스는 11.36%로 나타났다.

비트코인은 8만2931달러(1억1274만 원)로 24시간 전보다 0.57% 내렸고, 시가총액은 1조6661억 달러 수준이다. 이더리움은 2656달러(361만1164원)로 24시간 동안 0.14% 올랐으며, 시가총액은 3242억 달러로 집계됐다. 리플은 1.48달러(2005원)로 24시간 전보다 1.38% 하락했고, 시가총액은 927억 달러 수준이다.

주요 시가총액 상위 종목 가운데 비앤비는 755달러(102만6883원)로 2.12% 하락했고, 솔라나는 116달러(15만8869원)로 2.62% 내렸다. 트론은 0.33달러(454원)로 0.28% 상승했다. 체인링크는 14.99달러(2만385원)로 6.41% 올랐고, 스텔라루멘은 0.22달러(305원)로 4.74% 상승했다. 반면 지캐시는 1375달러(186만9465원)로 12.38% 하락했고, 니어프로토콜은 4.58달러(6233원)로 12.65% 내렸다.

한편 미국 증시는 직전 거래일 하락 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.92% 하락했고, S＆P 500 지수는 0.77%, 다우존스 지수는 0.67% 내렸다.

투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 67로, 탐욕 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험 선호 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
암호화폐 전체 시가총액은 얼마로 집계됐나?
TodayBest

  1. ‘박성광♥’ 이솔이 “이별 앞에서 작게 느껴져”… 안타까운 사연

    thumbnail - ‘박성광♥’ 이솔이 “이별 앞에서 작게 느껴져”… 안타까운 사연

  2. 김나영, ♥마이큐와 결혼 1년 만에…“막내 생겼어요” 깜짝 소식

    thumbnail - 김나영, ♥마이큐와 결혼 1년 만에…“막내 생겼어요” 깜짝 소식

  3. 노사연, 명절날 친척들 모인 자리에서 경찰 신고당했다

    thumbnail - 노사연, 명절날 친척들 모인 자리에서 경찰 신고당했다

  4. 윤아 배 위에 손 얹은 남성…임신설 불 지핀 사진 ‘발칵’

    thumbnail - 윤아 배 위에 손 얹은 남성…임신설 불 지핀 사진 ‘발칵’

  5. 안소희·로이킴 첫 만남은 미국…10년째 ‘특별한 사이’였다

    thumbnail - 안소희·로이킴 첫 만남은 미국…10년째 ‘특별한 사이’였다

  6. 장재인, ‘노브라’ 지적에 “뭐 어때, 시원하게 살아” 당당

    thumbnail - 장재인, ‘노브라’ 지적에 “뭐 어때, 시원하게 살아” 당당
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved