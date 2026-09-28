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[속보] 軍 “DMZ 폭발 원인, 북한군 지뢰일 가능성 매우 높다 판단”

이보희 기자
입력 2026 09 28 20:41 수정 2026 09 28 20:58
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권대원 합동참모본부 차장이 28일 서울 용산구 국방부에서 ‘비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고’ 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.9.28. 연합뉴스
권대원 합동참모본부 차장이 28일 서울 용산구 국방부에서 ‘비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고’ 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.9.28. 연합뉴스


군 당국이 지난 21일 비무장지대(DMZ)에서 발생한 폭발 사고의 원인으로 북한군이 매설한 지뢰를 지목했다. 북한군 지뢰에 의한 사고일 가능성이 매우 높다는 판단이다.

합동참모본부(합참)는 28일 중간 조사 결과 브리핑에서 “이번 지뢰 폭발 원인은 북한군의 지뢰일 가능성이 매우 높다고 판단했다”고 밝혔다.

합참은 사고 지점에 아군의 지뢰 매설 기록이 없는 반면, 북한군이 인근 지역에 지뢰를 매설한 흔적이 지난해 9월 발견된 점을 근거로 들었다. 국립과학수사연구원의 1차 감정에서 갈색 이물질이 검출됐고 철제 물질이나 파편이 나오지 않은 점도 고려했다. 이를 토대로 아군 지뢰가 폭발 원인이 아닐 가능성이 높다고 설명했다.

또한 1차 폭발 지점에서 약 1m 떨어진 곳에 갈색의 북한군 수지반보병지뢰가 발견됐다는 진술도 확보했다. 폭발 지점의 화구와 폭발 화염 형태, 부상 장병의 피해 정도, 작전 인원들의 진술 등을 종합해 북한군 지뢰에 의한 사고로 추정했다.

합참은 “최종 조사 결과 우리 군의 피해 원인이 북한군이 매설한 지뢰로 판명된다면, 군사분계선(MDL) 이남에서 정상적으로 DMZ 작전을 수행하던 우리 장병이 북한군 지뢰에 의해 부상을 입은 것”이라며 “모든 책임은 북한에 있다”고 강조했다.

이어 “우리 군은 이에 합당하고 상응한 조치를 시행해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이보희 기자
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