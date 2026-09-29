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‘나솔’ 돌싱 16기 상철♥28기 영숙 시애틀서 결혼식 올려

입력 2026 09 29 06:25 수정 2026 09 29 06:25
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KBS Joy·MBC에브리원 ‘계약결혼’ 방송화면
KBS Joy·MBC에브리원 ‘계약결혼’ 방송화면


‘나는 솔로’ 16기 상철과 28기 영숙이 미국 시애틀에서 결혼식을 올리고 계약결혼 생활을 시작했다.

28일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 ‘계약결혼’에서는 ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’ 출신 16기 상철과 28기 영숙이 처음 만나 부부 생활에 돌입하는 모습이 그려졌다.

이날 시애틀에 도착한 영숙을 꽃을 든 상철이 맞이했다. 상철은 앞서 ‘나는 솔로’ 28기 방송 당시부터 영숙을 눈여겨봤다며 호감을 드러냈다.

상철의 집으로 이동한 두 사람은 본격적인 신혼 생활 준비에 나섰다. 이 과정에서 오랫동안 혼자 생활해 온 상철과 영숙의 생활 방식 차이가 드러나기도 했다.

이후 웨딩복으로 갈아입은 두 사람은 시애틀에서 둘만의 결혼식을 올렸다. 결혼식을 마친 뒤에는 ‘계약결혼’의 핵심인 계약서를 함께 작성했다.

계약서에는 두 사람이 한집에서 함께 생활하는 것은 물론 같은 방에서 잠을 자야 한다는 조건이 포함됐다. 계약 기간은 따로 정하지 않고 한쪽이 떠나는 순간 관계가 종료된다는 조항도 담겼다.

이를 확인한 상철은 “한 사람이 그냥 떠나가면 끝난다는 부분은 마음이 아플 수도 있겠다”며 “처음에는 웃고 있다가 계약서를 딱 보니까 살짝살짝 무게가 지더라”고 털어놨다.

영숙의 두 자녀에 대한 이야기도 나왔다. 영숙은 상철에게 자신에게 아이가 두 명 있다는 사실을 알고 있는지 물었고, 상철과 영숙의 계약결혼 생활에서 자녀 문제가 어떤 영향을 미칠지 관심을 모았다.

한편 16기 상철과 28기 영숙이 출연하는 ‘계약결혼’은 남녀가 일정 기간 실제 부부처럼 함께 생활하며 서로를 알아가는 과정을 담은 프로그램이다.

온라인뉴스부
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