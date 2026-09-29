빅웨이브로보틱스 187% 급등·퀀텀레일 하한가… 변동성 확대된 코스닥

29일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장 거래 상위 종목은 개별 종목 장세가 두드러지는 모습이다. 거래량 상위권에서는 급등 종목과 하락 종목이 혼재했고, 일부 종목에는 매수세가 집중됐다.가장 눈에 띄는 종목은 글로벌테크놀로지(486510)다. 글로벌테크놀로지는 26700원으로 전일 대비 16700원 오른 167.0%의 폭등세를 나타냈다. 거래량은 2744만7569주, 거래대금은 7262억9600만원으로 집계돼 거래 상위 종목 가운데 가장 활발한 매매가 이뤄졌다.빅웨이브로보틱스(0035S0)도 51800원으로 전일 대비 33800원 상승해 187.78% 급등했다. 거래량은 626만7378주, 거래대금은 3382억1900만원을 기록했다. 테라뷰(950250)는 4270원으로 27.46% 올랐고, 세미파이브(490470)는 19160원으로 17.11%, 현대바이오랜드(052260)는 5130원으로 17.53%, 보원케미칼(0010F0)은 3410원으로 16.38% 상승했다.한빛레이저(452190)는 6250원으로 15.96%, HLB생명과학(067630)은 3815원으로 12.04%, 형지글로벌(308100)은 294원으로 11.36% 올랐다. MDS테크(086960)는 2310원으로 8.2%, HPSP(403870)는 60400원으로 7.86%, 한켐(457370)은 11580원으로 4.8%, HLB(028300)는 41100원으로 3.53%, HB테크놀러지(078150)는 2140원으로 2.88%, 뷰티스킨(406820)은 2460원으로 2.5%, 빅텍(065450)은 2975원으로 1.88% 상승했다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 퀀텀레일(070300)은 865원으로 전일 대비 29.96% 급락하며 하한가를 기록했다. 동국생명과학(303810)은 3080원으로 10.07% 내렸고, 한국비엔씨(256840)는 3235원으로 5.55%, 대한광통신(010170)은 16860원으로 2.43% 하락했다.시가총액 상위 거래 종목 가운데서는 HLB가 5조4744억원, HPSP가 4조9709억원을 기록하며 비교적 견조한 상승 흐름을 보였다. 반면 대한광통신은 거래량 상위권에 이름을 올렸지만 약세를 나타냈다.이날 코스닥 거래 상위 종목군에서는 초강세 종목을 중심으로 단기 매수세가 집중되는 한편, 일부 종목은 차익 실현과 투심 위축이 맞물리며 변동성이 확대되는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자