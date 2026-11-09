“가정부와 불륜으로 낳은 아들”…슈워제네거 혼외자, 보디빌딩 5위

조셉 바에나 인스타그램

유튜브 ‘TinseltownTV’ 캡처

영화 ‘터미네이터’로 유명한 할리우드 배우 아놀드 슈워제네거(79)의 혼외자가 아버지의 뒤를 이어 보디빌더로 활약하며 화제를 모으고 있다.8일(현지시간) 미국 피플 등에 따르면 슈워제네거의 아들 조셉 바에나(29)는 지난 7일 캘리포니아주 엘세군도에서 열린 ‘INBA PNBA 프로·아마추어 월드컵’ 클래식 피지크 오픈 부문에서 5위를 차지했다.이번 대회는 바에나가 프로내추럴보디빌딩협회(PNBA) 소속 프로 선수로 처음 출전한 무대다. 지난 3월 처음 보디빌딩 대회에 출전한 그는 불과 8개월 만에 프로 무대에서 톱5에 진입하는 성과를 거뒀다.바에나는 자신의 SNS에 대회 영상을 공개하며 “프로 데뷔전에서 톱5에 들었다. 스스로가 정말 자랑스럽다”고 소감을 밝혔다.이어 “지난 4월 대회 때보다 훨씬 좋은 몸 상태로 출전했다”며 “앞으로 무엇을 개선해야 하는지, 어떻게 더 발전해야 하는지 알게 됐다”고 말했다.바에나는 슈워제네거가 과거 가족의 가정부로 일했던 밀드레드 바에나와 불륜 관계를 맺어 낳은 아들이다.슈워제네거는 1986년 미국 언론인 마리아 슈라이버와 결혼해 네 자녀를 뒀지만, 결혼 생활 중이던 1996년 가정부와 불륜 관계를 맺었다. 이듬해인 1997년 조셉이 태어났다.이 사실은 2011년 세상에 알려졌다. 당시 슈워제네거는 오랜 기간 혼외자의 존재를 숨겨왔다는 사실을 인정했고, 25년간 결혼 생활을 이어온 슈라이버와 별거에 들어갔다. 이후 슈라이버는 이혼 소송을 제기했다.슈워제네거는 2012년 미국 ABC 방송과의 인터뷰에서 불륜을 자신의 인생에서 저지른 가장 큰 잘못이라고 인정했다. 그는 아들의 존재를 숨긴 이유에 대해 가족을 잃는 것이 두려웠다고 털어놓기도 했다.그러나 혼외자의 존재가 공개된 이후에는 아들과 관계를 이어왔다.슈워제네거는 2023년 넷플릭스 다큐멘터리 ‘아놀드’에서 “내가 한 일은 잘못이었다”면서도 “조셉이 세상에서 환영받지 못하는 존재라고 느끼게 하고 싶지 않다. 나는 그를 사랑하고, 그는 훌륭한 청년으로 성장했다”고 말했다.현재 두 사람을 이어주는 공통 관심사는 보디빌딩이다. 슈워제네거는 할리우드 배우로 성공하기 전 세계적인 보디빌더로 활약했다. 세계 최고 권위의 보디빌딩 대회인 미스터 올림피아에서 7차례 우승한 전설적인 선수다.아들 바에나 역시 아버지의 영향을 받아 운동을 시작했다.그는 지난 4월 남성 패션잡지 GQ와의 인터뷰에서 “아버지가 보디빌딩 백과사전을 선물해줬다”며 “처음에는 이두근을 키우는 방법을 배우려고 책을 펼쳤다가 웨이트트레이닝에 빠지게 됐다”고 밝혔다.이어 “건강한 식습관과 운동에 따라 몸이 변화하는 과정에 관심을 갖게 되면서 보디빌딩에 대한 열정이 커졌다”고 설명했다.아버지와 함께 운동하는 경험에 대해서는 “아버지는 최고의 운동 파트너”라고 애정을 드러냈다. 실제 두 사람은 캘리포니아주 베니스 비치의 유명 헬스장 골드짐에서 함께 운동하는 모습이 여러 차례 포착됐다.바에나는 지난 4월 INBA 아이언 글래디에이터 대회 클래식 피지크 부문에서 우승하며 프로 출전 자격을 획득했다. 이후 첫 프로 무대에서도 5위에 오르면서 아버지의 뒤를 잇는 보디빌더로서 가능성을 보여줬다.김유민 기자