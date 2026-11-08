“결혼 못 하면 전액 환불”…SNS서 난리 난 소개팅 앱, 커플매니저 정체 알고보니 [월드픽]

中 스타트업 앱, 결혼 못 하면 가입비 전액 환불

20분간 AI와 대화하며 성격·가치관 분석

중국에서 인공지능(AI)이 결혼 상대를 찾아주는 데이팅 서비스가 등장해 화제다. 아이클릭아트 자료사진

중국에서 인공지능(AI)이 결혼 상대를 찾아주는 데이팅 서비스가 등장해 화제다. 아이클릭아트 자료사진

데이트·커플 자료사진. 아이클릭아트

량페이AI. 중국 애플 앱스토어 화면 캡처

중국에서 인공지능(AI)이 결혼 상대를 찾아주는 데이팅 서비스가 등장해 화제다. 3년 안에 결혼하지 못하면 가입비 전액을 돌려주겠다는 조건까지 내걸었다.8일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면 중국의 AI 결혼 중개 서비스 ‘량페이AI’는 지난 7월 출시 이후 파격적인 환불 정책으로 관심을 모으고 있다.이 서비스의 가입비는 2000위안(약 40만원)이다. 가입자가 3년 안에 결혼하지 못하면 납부한 금액을 전액 환불해 준다는 게 업체 측 설명이다. 회사는 환불에 대비해 해당 자금을 별도 은행 계좌에 보관하고, 3년이 지나기 전까지 회사 수익으로 사용하지 않겠다는 방침도 밝혔다.일반적인 데이팅 앱이 이용자의 접속과 대화를 늘리는 데 초점을 맞추는 것과 달리, 량페이AI는 이용자가 가능한 한 빨리 적합한 배우자를 찾아 서비스를 떠나는 것을 목표로 삼는다.이용 방식은 기존 소개팅 앱과 상당히 다르다. 가입자는 약 20분 동안 AI와 음성 대화를 나누며 자신의 가족관계와 성장 배경, 학력, 직업, 관심사, 성격, 생활 습관 등을 설명해야 한다. 원하는 배우자의 조건과 결혼에 대한 생각도 구체적으로 입력한다.AI는 이 내용을 바탕으로 이용자의 특성을 분석해 개인별 프로필을 만들고, 상대방과의 궁합을 점수화해 적합한 후보자를 추천한다. 나이나 직업, 거주지 등 기본 정보에 의존하는 기존 서비스보다 개인의 가치관과 생활 방식 등 내면적인 요소를 폭넓게 반영하겠다는 취지다.특히 한 번에 한 명의 상대와만 대화할 수 있도록 한 점이 눈길을 끈다. 현재 연결된 상대와의 관계를 끝내야만 다음 후보자를 소개받을 수 있다. 여러 사람을 동시에 만나며 조건을 비교하는 대신 한 사람에게 집중하도록 유도하는 방식이다.가입 절차도 까다롭다. 실명과 실제 사진을 등록해야 하고, 미혼 여부에 대한 인증도 거쳐야 한다. SCMP는 서비스 운영 초기 한 달 동안 결혼한 상태에서 가입을 시도한 150여명이 검증 과정에서 걸러졌다고 전했다.연애 과정에서 도움을 주는 AI 기능도 있다. ‘AI 전략가’는 이용자의 프로필과 상대방과의 대화 기록을 분석해 관계를 이어갈지 판단하는 데 조언을 제공한다.이 서비스가 주목받는 배경에는 중국의 결혼 시장 변화가 자리 잡고 있다.중국 매체 식스톤(Sixth Tone)은 지난 9월 량페이AI를 소개하며 중국의 혼인 건수가 장기적으로 감소하는 상황에서 이 같은 서비스가 등장했다고 분석했다.중국 민정부 통계에 따르면 2025년 중국의 혼인 신고 건수는 676만쌍으로, 전년보다 10.8% 증가했다. 다만 이는 2015년의 1225만쌍과 비교하면 절반 수준이다. 올해 상반기에는 혼인 신고 건수가 328만쌍으로 전년 동기보다 7.5% 감소했다.취업난과 주거비 부담, 양육 비용 등 경제적 현실에 더해 결혼과 가족에 대한 가치관 변화도 청년층의 결혼을 어렵게 하는 요인으로 꼽힌다.이런 가운데 량페이AI는 결혼을 원하는 사람들에게 AI를 활용해 상대를 찾는 새로운 선택지를 제시하고 있다.식스톤에 따르면 창업자는 과거 중국 AI 기업 키미(Kimi)에서 검색 기술 개발을 담당했다. 그는 기존 데이팅 앱의 프로필이 나이와 직업 등 단편적인 정보에 그쳐 이용자의 진짜 성향을 파악하기 어렵다는 문제의식에서 서비스를 구상했다.3년이라는 환불 기준도 자체 조사에서 나왔다. 창업팀이 중국 선전의 혼인신고 기관을 방문한 150쌍의 부부를 대상으로 조사한 결과, 70% 이상이 처음 만난 뒤 3년 이내에 결혼했다고 답했다는 것이다.회사는 올해 9월 기준 활성 이용자가 9300명 이상이라고 밝혔으며, 남성이 57%, 여성이 43%였다. 이후 8일 SCMP 보도에서는 가입자가 3만 5000명을 넘어섰고 유료 전환율은 약 9%라고 소개됐다.온라인에서는 기대와 우려가 엇갈린다. AI가 상대방의 성향과 가치관을 분석해 주면 불필요한 만남을 줄이고 결혼 생활의 만족도까지 높일 수 있다는 기대가 나온다. 반면 알고리즘이 계산한 궁합 점수가 실제 감정이나 외모, 목소리, 일상생활에서의 호흡까지 설명할 수 있느냐는 의문도 제기된다.푸단대 사회학과 두스차오 조교수는 식스톤과의 인터뷰에서 “AI가 사람들의 만남과 소통을 돕는 데는 유용할 수 있지만, 기술이 인간의 감정적 교류를 대신하는 수준으로 확대되는 것은 경계해야 한다”고 지적했다. 결혼을 둘러싼 경제적 부담과 사회적 기대 등 근본적인 문제까지 AI가 해결할 수는 없다는 설명이다.무엇보다 량페이AI의 3년 환불 약속은 아직 실제로 검증되지 않았다. 서비스가 올해 7월 출시된 만큼 최초 가입자들이 환불 여부를 확인할 수 있는 시점은 2029년이다. AI가 추천한 상대와 실제 결혼에 성공한 비율도 아직 공개되지 않았다.이보희 기자