[마감시황]코스피, 0.81% 내린 5018.85 마감…기관 매수에도 외국인·개인 매도 우위

9일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 40.84포인트(-0.81%) 내린 5018.85로 장을 마감했다. 지수는 5034.20에 출발한 뒤 장중 저점 4990.66, 고점 5172.94를 오가며 큰 변동성을 보였지만 결국 약세로 거래를 마쳤다. 최근 3거래일 연속 하락 흐름이 이어진 가운데 5000.00을 가까스로 웃돌며 마감했다.이날 유가증권시장에서 거래량은 2억 3179만 8000주, 거래대금은 17조 2599억 300만원으로 집계됐다. 상승 종목은 340개, 하락 종목은 530개였고 보합은 42개였다. 상한가 7개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다.수급은 기관이 떠받쳤지만 외국인과 개인 매도 우위가 지수를 눌렀다. 투자자별로 보면 개인은 4887억원, 외국인은 6930억원을 순매도했고 기관은 7204억원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 432억원 순매수, 비차익거래 2193억원 순매도로 전체 1761억원 순매도를 나타냈다.시가총액 상위 종목에서는 반도체와 이차전지의 흐름이 엇갈렸다. 삼성전자(005930)는 0.64% 오른 18만 9900원, SK하이닉스(000660)는 0.35% 오른 113만 6000원으로 마감했다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 5.78% 내린 31만 8000원, 삼성전기(009150)는 3.10% 내린 84만 3000원, 현대차(005380)는 2.86% 내린 27만 1500원을 기록했다. 삼성바이오로직스(207940)는 0.40% 하락했고 KB금융(105560)은 0.07%, 셀트리온(068270)은 0.47% 내렸다.장중 반등 시도도 있었다. 코스피는 오전 한때 5000.00 아래로 밀렸지만 기관 저가 매수 유입과 반도체 대형주 반등에 힘입어 5172.94까지 올라섰다. 다만 오후 들어 외국인 매도세가 이어지면서 상승 흐름을 지켜내지 못했다. 시장에서는 미국 중간선거 이후 불거진 AI 데이터센터 건설 규제 우려가 투자심리를 짓눌렀고, 최근 급등했던 이차전지 관련주를 중심으로 차익실현 물량이 쏟아진 점이 부담으로 작용한 것으로 풀이된다.등락률 상위 종목에서는 동양2우B, 아시아나IDT, 덕성우, 한진칼우, 대원전선우가 일제히 가격제한폭까지 올랐다. 반면 코아스는 20.61% 내렸고 진양화학은 14.22%, 한국앤컴퍼니는 12.42%, 삼성SDI는 11.32%, 태원물산은 9.00% 하락했다.원·달러 환율은 이날 오후 3시 30분 기준 전 거래일보다 9.5원 내린 1347.1원을 기록했다. 환율이 1340원대로 내려왔지만 증시 전반의 투자심리 회복으로는 이어지지 못했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자