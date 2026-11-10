젠슨 황에 입맞춤한 中 여성…美 권력층 흔든 ‘미인계’ 실체 [돋보기]

FBI 요원·美 의원까지 접근한 中 여성 스파이 사건 재조명

트럼프 묵인 의혹에 美 의회 조사·AI 반도체 규제 압박 확대

젠슨황(왼쪽) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2025년 5월 대만 타이베이의 한 음식점에서 싱가포르 메가스피드의 고위 임원인 앨리스 황과 동행한 모습. 서울신문DB

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 미국 워싱턴DC의 미국평화연구소에서 열린 ‘새로운 황금시대’ 정상회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에게 국가과학훈장을 수여했다. 로이터연합뉴스

미국 사회를 뒤흔들었던 중국 스파이 크리스틴 팡의 모습. 페이스북

세계 최대 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)에게 한 여성이 다가가 볼에 입을 맞춘다. 두 사람은 서로의 허리를 감싼 듯한 자세로 사진을 찍고, 만찬이 끝난 뒤 같은 차량에 오른다.지난해 5월 대만 타이베이의 한 식당에서 촬영된 이 영상이 뒤늦게 주목받고 있다. 영상 속 여성이 중국 정보기관의 스파이로 의심받는 앨리스 황(중국명 황러)으로 알려졌기 때문이다.황 CEO가 최근 불륜 사실을 인정한 데 이어 도널드 트럼프 미국 대통령이 관련 의혹을 사전에 보고받고도 별다른 조치를 취하지 않았다는 보도까지 나오면서 파문은 백악관으로 번지고 있다.여기에 미국 의회가 대중국 첨단 반도체 수출 규제 강화와 진상 규명을 요구하면서 개인의 불륜 스캔들이 미중 AI 패권 경쟁을 뒤흔들 변수로 떠올랐다. 과거 미국 연방수사국(FBI) 요원과 정치인들에게 접근했던 중국 여성들의 정보공작 사건도 재조명되고 있다.9일(현지시간) 대만 TVBS 등에 따르면 황 CEO는 지난해 5월 대만 타이베이의 한 식당에서 인공지능(AI) 관련 기업 관계자들과 만찬을 가졌다.당시 촬영된 영상에는 앨리스 황이 황 CEO의 볼에 가볍게 입을 맞추는 모습이 담겼다. 두 사람은 서로의 허리를 감싼 듯한 자세로 사진을 찍고 어깨에 손을 올린 채 대화를 나누기도 했다.만찬을 마친 뒤에는 같은 차량에 탑승했다. 두 사람은 앞서 2024년 6월에도 타이베이의 한 술집에서 다른 AI 기업 임원들과 함께 있는 모습이 포착됐다.앨리스 황은 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드 인터내셔널의 고위 임원 출신이다. 미국 정보당국은 그가 중국 국가안전부에 포섭돼 활동했을 가능성을 조사해 온 것으로 알려졌다.황 CEO는 그동안 앨리스 황과의 만남이 고객사 임원과의 통상적인 교류라고 주장해 왔다. 그러나 지난 8일 직원들에게 보낸 메시지에서 아내에게 충실하지 못했다며 불륜 사실을 인정하고 사과했다.엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 첩보 활동 표적이 됐는지 확인하기 위해 독립 조사에 착수했다. 다만 현재까지 국가안보나 회사 기밀이 유출됐다는 근거는 없다는 입장이다.이번 사건이 단순한 불륜 스캔들을 넘어 국가안보 문제로 번진 것은 황 CEO가 도널드 트럼프 미국 대통령의 핵심 AI 정책 조언자이기 때문이다.월스트리트저널(WSJ)은 이번 사건이 단순한 혼외 관계가 아니라 미국의 국가안보와 직결된 사안이라고 지적했다.황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제 완화를 주장하며 트럼프 행정부의 관련 정책에 영향력을 행사해 왔다. 중국에 첨단 반도체 공급을 지나치게 제한하면 오히려 화웨이 등 중국 기업의 성장을 촉진할 수 있다는 논리였다.여기에 트럼프 대통령이 관련 의혹을 사전에 알고도 별다른 조치를 취하지 않았다는 의혹까지 제기됐다.뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 약 1년 전 앨리스 황의 중국 스파이 의혹을 보고받고도 별다른 조치를 취하지 않았다고 보도했다.트럼프 대통령은 최근 황 CEO를 “훌륭한 사람”이라고 평가하며 두둔했다. 특히 의혹을 보고받은 이후인 지난 5월 중국 베이징에서 열린 미중 정상회담 일정에도 황 CEO를 동행시킨 것으로 알려져 논란이 커지고 있다.젠슨 황의 불륜 스캔들은 미국의 대중국 AI 반도체 규제 강화 움직임으로도 번지고 있다.특히 지난 3일 중간선거에서 상·하원 다수당을 차지한 민주당은 엔비디아에 대한 조사와 첨단 반도체 수출 규제 강화를 촉구하고 있다.엘리자베스 워런 민주당 상원의원은 황 CEO의 의회 해명을 요구하며 미국의 첨단 기술이 중국으로 넘어가는 것을 막기 위한 초당적 법안 처리를 촉구했다.공화당도 진상 규명에 나섰다. 브라이언 매스트 하원 외교위원장 등 공화당 소속 상임위원장 3명은 지난 4일 황 CEO에게 공동 서한을 보내 오는 18일 비공개 합동 브리핑에 참석할 것을 요구했다.이번 사태가 오히려 중국의 AI 산업에 타격을 줄 수 있다는 분석도 나온다.로이터통신의 분석 칼럼 브레이킹뷰스는 미국이 동남아시아 등 제3국 데이터센터를 통한 중국 기업들의 첨단 AI 반도체 접근까지 차단할 경우 중국의 AI 개발에 부담이 커질 수 있다고 전망했다.이번 파문은 과거 미국을 뒤흔들었던 중국 여성들의 정보공작 사건도 다시 주목받게 했다.대표적인 사례는 중국계 미국인 사업가 카트리나 렁의 ‘이중 스파이’ 사건이다.FBI는 1982년 중국 고위 인사들과 인맥이 두터웠던 렁을 정보원으로 포섭하고, 18년에 걸쳐 약 170만 달러의 공작금을 지급했다.그러나 렁은 자신을 담당하던 FBI 요원 2명과 내연 관계를 맺고 기밀정보를 중국 측에 전달한 혐의를 받았다.FBI 내부에서 정보 유출 가능성을 경고했지만, 렁과 불륜 관계였던 담당 요원은 이를 묵살했다. 결국 렁은 2003년 체포됐다.2010년대에는 ‘팡팡’이라는 별명으로 알려진 중국 국적 여성 크리스틴 팡이 미국 정치권에 접근한 사건이 논란이 됐다.캘리포니아주립대 이스트베이 캠퍼스에서 중국인 학생회장으로 활동하던 팡은 정치자금 모금 행사 등을 통해 유망 정치인들과 인맥을 쌓았다.그중에는 민주당 소속 에릭 스월웰 전 연방 하원의원도 있었다. 팡은 스월웰이 시의원이던 시절부터 관계를 맺었으며, 스월웰은 이후 연방 하원에 진출해 정보위원회 위원까지 지냈다.두 사람 사이에 부적절한 관계가 있었다는 보도도 나왔지만, 스월웰이 팡에게 기밀정보를 제공했다는 사실은 확인되지 않았다. 팡은 2015년 FBI 수사가 시작되자 중국으로 떠났다.이들 사건은 중국 정보기관의 침투 의혹이 미국 수사기관과 정치권을 넘어 첨단기술 산업의 핵심 인물에게까지 제기되고 있다는 점에서 주목받는다. 다만 젠슨 황을 둘러싼 이번 사건은 아직 의혹 단계로, 중국 정보기관의 개입이나 기밀 유출 여부는 확인되지 않았다.김유민 기자