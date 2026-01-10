logo
故김형은 19주기…심진화 “많이 슬프고 속상해”

입력 2026 01 10 15:57 수정 2026 01 10 15:57
심진화 SNS
심진화 SNS


코미디언 심진화가 고(故) 김형은 19주기를 맞아 추모했다.

심진화는 10일 자신의 인스타그램을 통해 고 김형은의 납골당에 방문한 사진과 함께 “형은이 19주기”라며 “너무 놀랍다, 올 때마다 세월이”라고 글을 올렸다.

그는 “오늘따라 새삼 많이 슬프고 속상하고, 19년 동안 써 내려온 내 편지들이 괜히 야속하다가 부디 그녀에게 닿아서 그래도 이곳에서 여전히 너를 생각했다고 외롭지 않았기를 바랐다”라고 적었다.

이어 “일주일 전에도 왔었는데 그때 붙여놓은 꽃이 그대로 있어 오늘 꽃까지 두 개가 된 걸 보니 막 인기 있어 보이고 좋았다, 나중에 청아공원 직원분께서도 직접 샀다고 꽃을 주셔서 3개”라며 “그립다 김형은”이라고 먹먹함을 드러냈다.

심진화는 고 김형은이 사망한 2007년부터 매년 고인의 납골당을 방문하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 김형은은 지난 2003년 SBS 7기 공채 개그맨으로 데뷔해 SBS ‘웃찾사’에서 심진화 장경희와 함께 ‘미녀삼총사’로 큰 사랑을 받았다. 이후 김형은은 지난 2006년 심진화 장경희 등과 함께 스케줄을 위해 강원도의 한 리조트로 가던 중 연쇄추돌사고를 당했다. 고인은 대수술을 받았지만 결국 2007년 1월10일 27세 나이로 세상을 떠났다.

뉴스1
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
