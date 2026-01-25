logo
“뉴진스 민지 닮아” 김종민도 깜짝…KCM, ♥9살 연하 아내·두 딸 최초 공개

하승연 기자
입력 2026 01 25 11:20 수정 2026 01 25 11:20
KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 방송화면 캡처
KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 방송화면 캡처


가수 KCM이 미모의 아내와 두 딸을 최초 공개해 눈길을 끌고 있다.

지난 23일 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에는 ‘처음 꺼내는 이야기, KCM의 가족을 소개합니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 KCM과 미모의 아내, 귀여운 둘째 딸 강서연이 등장했다.

이날 예고편에서 최초 공개된 KCM의 아내는 9세 연하의 회사원으로, 아이돌 출신이라 해도 믿을만한 미모의 소유자였다.

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 방송화면 캡처
KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 방송화면 캡처


실제로 MC 김종민은 “어? 부인이야? 너무 미인이신데”라며 놀라워했다.

‘슈돌 베이비’ 강서연 역시 엄마를 쏙 빼닮은 모습이었다. 김종민은 “엄마 닮아 너무 예쁘다”라며 감탄했다.

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 방송화면 캡처
KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 방송화면 캡처


김종민은 KCM과 친분이 있다며 “제 결혼식도 혼자 왔다. 망치로 한 대 맞는 느낌이다. 나보다 더 빨리(결혼했다고)?”라며 배신감을 느꼈다고 했다.

KCM은 “첫째가 2012년생, 중학교 1학년, 둘째가 2022년생 강서연”이라며 “우리 둘째는 아들인가 싶다. 천방지축”이라고 소개했다.

앞서 KCM은 두 딸과 아내의 존재를 뒤늦게 밝혔다.

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 방송화면 캡처
KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 방송화면 캡처


약 13년 동안 결혼과 출산 사실을 숨겨온 그는 연대보증 사기로 진 수십억원의 ‘빚’ 때문에 가족을 보호하기 위한 결정이었다고 전한 바 있다.

KCM은 4년 전 혼인신고를 한 것으로 알려졌다.

하승연 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
